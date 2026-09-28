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A terra

Savona, scontro auto-scooter in via Nizza: 20enne trasportato in ospedale fotogallery

Un giovane è stato soccorso dall'automedica 118 e trattato sul posto

Incidente in via Nizza a Savona

Savona. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Nizza a Savona. 

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un’auto e uno scooter.

Sul posto sono subito intervenuti l’automedica del 118, i militi della Croce Rossa di Savona e la polizia locale. Il giovane a bordo del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Il sinistro ha causato alcuni disagi alla viabilità, con gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire il traffico.

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