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Eccellenza

Savona, Rignanese torna al gol dopo l’infortunio: “Segnare una liberazione, onorato di giocare per questi colori”

Gran parte della scorsa stagione fermo, ora in Eccellenza l'attaccante ha iniziato con il piede giusto: "Ringrazio tutti per la fiducia, oggi sapevo che potevo fare bene"

Buona la prima per il Savona al ritorno in Eccellenza, subito un netto 0-3 in trasferta contro il Golfo Paradiso firmato Silvestri-Rignanese. Ed è proprio quest’ultimo a siglare l’ultima rete, al rientro in campo dopo una stagione passata molto travagliata per colpa di un infortunio.

Ora Rignanese, che ha iniziato con il piede giusto, può finalmente lasciarsi tutto alle spalle e godersi la prima vittoria nella massima serie regionale con i suoi ‘Striscioni’: “Sono contento, è stata una liberazione visto quello che ho passato. Ho lavorato ogni giorno e in ogni condizione. Già contro la Cairese ero andato ad un passo dal gol, oggi sapevo che potevo fare bene“.

La riconferma della società nonostante la scorsa stagione, una grande iniezione di fiducia per un calciatore che ha il Savona dentro: “Sono nato e cresciuto in questa città, vedevo le partite con tanti ragazzi che vengono a cantare ancora prima di giocarci. Per me giocare nel Savona è un onore. Ringrazio la società per la fiducia, l’alleanatore perchè mi ha voluto fortemente e i fisioterapisti che mi hanno rimesso in piedi”.

C’è un ottimo rapporto con Sarpero – dichiara Rignanese -. È un uomo vero, non ti manda nulla a dire, proprio come me. Mi piace il suo modo di fare e pensare calcio, di preparare la partita, mi trovo molto bene con lui. Cosentino? Nonostante l’età mi sembra sia già abbastanza avanti rispetto ad altri suoi coetanei. Crescerà sicuramente, ha un ottimo potenziale, gli manca solo il gol ma ha tutto il campionato davanti”.

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