Savona ricorda Sandro Pertini a 130 anni dalla nascita: “Oggi abbiamo bisogno di persone come lui”

Savona. Sala Consiliare gremita per omaggiare la memoria di Sandro Pertini in occasione del centotrentesimo anniversario della sua nascita. Accanto ai consiglieri comunali, molti cittadini hanno partecipato all’iniziativa per ricordare l’ex presidente della Repubblica nato a Stella.

L’evento si inserisce all’interno di un ricco programma di celebrazioni promosso dal Comune di Savona in partnership con il Comune di Stella e l’Associazione Sandro Pertini di Stella, formalizzato attraverso un Protocollo d’intesa.

Per l’occasione, fino al 24 ottobre, all’interno della Sala Consiliare sono stati esposti alcuni storici cimeli: il certificato di battesimo, una copia del pamphlet “Sotto il barbaro dominio fascista”, una lettera autografa e l’immancabile pipa.

Profondo il ricordo dei rappresentanti istituzionali presenti. Il sindaco di Savona Marco Russo ha ricordato la persona e il politico: “Pertini è stata una delle personalità più importanti del novecento italiano, un protagonista che ha attraversato tutto il secolo, testimoniando con grande passione e tenacia gli ideali di giustizia, libertà, democrazia. È stato un simbolo dell’antifascismo, come scelta urgente, insopprimibile, di dignità umana e di speranza. Un simbolo della politica appassionata, della politica vissuta come fede, come strumento per la promozione umana, in cui il coraggio della scelta, anche intrepida. Un simbolo della fedeltà ai valori, vissuti intensamente, che lo hanno portato a subire pestaggi, il carcere, il confino ma anche i vertici dello stato, la Presidenza della Repubblica, in una traiettoria di vita imprevedibile ma che ha avuto nei valori, appunto, il suo baricentro assoluto, il suo filo rosso ininterrotto”.

Il sindaco di Stella, Andrea Castellini, ha sottolineato l’attualità del suo messaggio: “Oggi abbiamo bisogno di persone come lui. Un uomo che, appena uscito dal carcere, è andato a combattere per liberare la nostra Italia. Una storia di 94 anni infiniti: nel 1924 si espose mettendosi contro l’ideologia di quel momento e contro la sua stessa famiglia. Un uomo che le ha viste tutte. Prima di essere un’istituzione era un uomo retto, che non ha mai mancato di portare avanti i valori di libertà e giustizia“.

Un pensiero condiviso da Marina Lombardi, presidente dell’Associazione Sandro Pertini: “Pertini rappresenta una risorsa da cui attingere per far crescere al meglio i nostri giovani. La sua forza e la sua identità non sono mai venute meno.”

A concludere gli interventi Giuseppe Milazzo: “Lo ricordiamo ancora dopo tanto tempo perché è stato un politico diverso. Tutti sappiamo quanto ha pagato per le sue idee. In un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo oggi, abbiamo bisogno di esempi di uomini che non siano seminatori di odio o di prepotenza, ma di pace e con valori forti che ci indichino una strada fatta di condivisione, unione e costruzione. Pertini non ha mai demonizzato l’avversario: rispettava persino i fascisti”.