Savona, pusher arrestato dalla polizia e condannato a due anni di detenzione domiciliare

Nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, a Savona, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un 64enne di nazionalità italiana, pregiudicato, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dopo una indagine antidroga condotta nella zona di corso Tardy e Benech e della stazione ferroviaria del capoluogo, la scorsa mattina i poliziotti della Squadra Mobile hanno sottoposto un uomo a perquisizione personale e domiciliare, coadiuvati dall’unità cinofila della Polizia Locale di Savona.

La perquisizione ha permesso di constatare la presenza di sostanza stupefacente, sia sulla persona che all’interno dell’abitazione, tutto il necessario per il taglio e il confezionamento della droga ed una somma in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati circa 121 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e in parte ancora da confezionare, un bilancino digitale, il materiale per il confezionamento e la somma di 570 euro.

Al termine degli accertamenti investigativi, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito della “direttissima”, lo ha condannato a due anni di detenzione domiciliare.