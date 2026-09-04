Savona, prolungata la stagione espositiva della Fondazione Museo della Ceramica

Savona. Si prolunga la stagione espositiva della Fondazione Museo della Ceramica di Savona. La mostra Nespolo e Albisola. Fuoco ritrovato, inizialmente prevista fino al 6 settembre, è prorogata fino a domenica 20 settembre 2026 nelle due sedi del Centro Esposizioni del MuDA – Museo Diffuso Albisola (Albissola Marina) e del Museo della Ceramica di Savona.

Curata da Riccardo Zelatore e promossa dal Comune di Albissola Marina in collaborazione con la Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS, ente strumentale della Fondazione De Mari CR Savona, la mostra presenta oltre trenta nuove sculture in ceramica di Ugo Nespolo, realizzate dall’artista presso la storica manifattura Ceramiche Pierluca di Albissola Marina.

Fuoco ritrovato racconta il rinnovarsi del legame di Nespolo con la ceramica e con Albisola, nato negli anni Sessanta e oggi tradotto in una nuova stagione creativa. Le opere testimoniano la capacità dell’artista di trasferire nella tridimensionalità della terra plasmata il proprio linguaggio fatto di colore, dinamismo e ironia, mettendo nuovamente in dialogo ricerca artistica contemporanea e sapere manifatturiero locale.

Il percorso si sviluppa tra le due sedi: al Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina è ospitato il nucleo principale della mostra, mentre al Museo della Ceramica di Savona le sculture contemporanee di Nespolo entrano in dialogo con le maioliche rinascimentali e barocche della collezione permanente.

“Creature” continua fino al 18 ottobre

Si prolunga fino a domenica 18 ottobre 2026 anche Creature. Dalla carta alla creta II, seconda edizione del progetto artistico ed espositivo ideato e promosso dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS e nato dall’incontro tra Zerodiciannove – Festival delle Storie di Savona e il Festival della Maiolica.

Il progetto mette in dialogo illustrazione e ceramica, invitando illustratori e illustratrici a portare il proprio immaginario oltre la pagina e a confrontarsi con la tridimensionalità e con la manipolazione della terra. Le opere realizzate in laboratorio, con il supporto degli operatori del Museo della Ceramica di Savona, danno vita a un percorso nel quale illustrazioni e ceramiche dialogano costruendo nuove forme narrative.

La proroga accompagnerà la mostra verso un importante momento di incontro e sperimentazione: un evento-laboratorio che coinvolgerà Isabella Labate, Sergio Olivotti e Philip Giordano, tra i più autorevoli e apprezzati illustratori della scena contemporanea italiana e internazionale, protagonisti di questa edizione del progetto. Nell’occasione sarà presentato anche il secondo catalogo di Creature, che prosegue il percorso editoriale avviato con la prima edizione.

La pubblicazione nasce infatti con l’obiettivo di documentare, anno dopo anno, l’evoluzione del progetto, costruendo una raccolta capace di restituire nel tempo Creature non come una successione di singole mostre, ma come un unico spazio di ricerca e sperimentazione tra ceramica e illustrazione, aperto ogni anno a nuovi prestigiosi autori, linguaggi e possibilità espressive.

Data e programma dell’appuntamento saranno comunicati prossimamente.