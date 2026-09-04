Savona Pride, il Partito Democratico aderisce all’evento: “L’uguaglianza dei diritti per tutti è un principio cardine della nostra Costituzione”

Savona. Il 5 settembre torna il Savona Pride, la grande manifestazione per la promozione dei diritti civili, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere e anche quest’anno, come sempre, il Partito Democratico aderisce all’iniziativa.

Nato nel 2024 e promosso dal comitato locale Arcigay Savona, l’appuntamento “punta a consolidare la presenza della comunità LGBTQIA+ nel tessuto sociale savonese.” L’iniziativa si avvale del patrocinio e del sostegno del Comune di Savona, unitamente al patrocinio dei Comuni di Celle Ligure e Quiliano.

“L’uguaglianza dei diritti per tutti è un principio cardine della nostra Costituzione. La lotta per i diritti civili e quella per la giustizia sociale e i diritti dei lavoratori sono due facce della stessa medaglia: la lotta contro ogni forma di diseguaglianza.” affermano Emanuele Parrinello, Segretario provinciale del Partito Democratico e Simone Anselmo, Segretario cittadino di Savona del Partito Democratico.

I segretari concludono: “Perciò saremo felici, sabato, di manifestare accanto alle associazioni e ai tanti cittadini che parteciperanno a una giornata insieme di festa e di testimonianza.”

Il percorso della Parata.

Ricordiamo che il ritrovo per il concentramento è fissato alle ore 14.30 in Piazza delle Nazioni, con partenza del corteo prevista per le ore 15.30. Il serpentone colorato attraverserà le vie cittadine percorrendo Piazza Aldo Moro, via Don Minzoni, Piazza del Popolo e via Paleocapa, per poi sfilare davanti alla Torretta, simbolo storico della città. La marcia proseguirà lungo via Gramsci, Corso Mazzini e Viale Dante Alighieri, per concludersi infine in Piazzale Eroe dei Due Mondi, dove si terranno gli interventi politici finali, i ringraziamenti istituzionali e i saluti.