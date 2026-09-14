Savona, premiati gli ingegneri iscritti all’Ordine da 50 anni

Savona. In occasione della consueta cena sociale annuale, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona ha celebrato i colleghi che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione.

A consegnare il riconoscimento la Presidente Franca Briano, che ha omaggiato i festeggiati con una piastrella celebrativa in ceramica. I nove professionisti premiati per il lungo percorso di carriera sono: Osvaldo Armellino, Tommaso Berruti, Giampietro Boccafogli, Sergio Fenoglio, Luigi Ferraro, Giuseppe Fracchia, Mauro Negro, Mauro Prando e Lorenzo Rossi.

“Con questo riconoscimento vogliamo rendere omaggio a colleghi che rappresentano la memoria storica, la solidità e l’esempio per la nostra categoria”, ha sottolineato la Presidente Franca Briano.

“Il loro contributo ha accompagnato lo sviluppo del nostro territorio e oggi costituisce un punto di riferimento prezioso per i giovani che si avvicinano a questa professione”.

La serata ha rappresentato un momento di coesione per una comunità professionale molto attiva sul territorio: attualmente l’Ordine di Savona conta 1.061 iscritti.