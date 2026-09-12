Savona piange la scomparsa del consigliere comunale Giancarlo Frumento

Savona. Savona piange la scomparsa di Giancarlo, Frumento.

Consigliere di maggioranza del Comune di Savona, eletto nella lista Riformiamo Savona a sostegno del sindaco Marco Russo, si è spento ieri, venerdì 11 settembre, nella sua abitazione, colpito da una malattia incurabile che ha affrontato fino all’ultimo.

Nato nel 1949, ingegnere chimico, Frumento è stato una figura di riferimento per la comunità savonese, sia professionalmente come libero professionista sia nel mondo della scuola, avendo insegnato all’Itis di Savona dal 1976 al 2011.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città e all’interno dell’amministrazione comunale, dove ha continuato a portare il suo contributo di idee e passione politica nonostante l’aggravarsi delle condizioni di salute.

Il mondo politico e istituzionale cittadino si è stretto attorno al dolore dei suoi cari con numerosi messaggi di ricordo e stima.

“Ciao Gian! Sei stato un guerriero e una persona che ha messo la sua grande passione politica al servizio della Città. Ti ricorderò sempre con affetto”, è il ricordo dell’assessore Barbara Pasquali.

Un sentimento condiviso dal vicesindaco Elisa Di Padova: “La notizia ci ha raggiunti ieri sera. Quella che non avremmo voluto sentire. La tua passione, il tuo impegno, la tua presenza anche nei momenti più difficili come segno di responsabilità e generosità, quei momenti in cui non era affatto scontato che ci fossi. Il messaggio che lasci dell’idea di politica come servizio alla Città, alla comunità, resteranno nel ricordo di molti. Certamente nel mio. È stato bello lavorare insieme in questo pezzo di cammino”.

L’assessore Nicoletta Negro ha voluto sottolineare la straordinaria dedizione di Frumento fino agli ultimi giorni: “Questo 11 settembre proprio non vuole finire. L’ultima volta che ci siamo incontrati ti ho detto: “sei di grande esempio per me e per tutti noi”. Tu mi hai guardato stupito e mi hai detto : “Dici?” perché per te era naturale vivere la politica con la determinazione di sempre, anche se la malattia ti stava consumando da anni. Il tuo ultimo intervento in Consiglio Comunale era stato incredibile, con la voce tremante, a fatica in piedi, ma con una grinta invidiabile e commovente al tempo stesso. È stato un privilegio percorrere un breve tratto di strada con te caro Gian”.

Parole di profonda stima arrivano anche dall’assessore Francesco Rossello: “Giancarlo ha provato a combattere la malattia con l’amore per la sua città. Fino all’ultimo ha partecipato alle sedute del consiglio comunale non rinunciando mai ad intervenire, cercando di alzarsi in piedi per parlare anche quando le forze non lo sostenevano più. La sua sofferenza è diventata testimonianza perché non ha mai consentito che gli impedisse di far parte di una comunità, partecipando sempre con passione ed entusiasmo e concorrendo alle sue scelte anche quando si parlava di un futuro di cui lui sapeva che non avrebbe fatto parte. È un’eredità di un valore immenso di cui gli saremo sempre grati”.

Anche il tessuto associativo cittadino ha voluto rendere omaggio al consigliere scomparso. A nome della sezione di Savona, Simone Falco dell’Aned ha dichiarato: “A nome mio personale e della Sezione ANED Sez Savona – Provincia ci tengo ad esprimere alla famiglia e al consiglio comunale del Comune di Savona le più sentite condoglianze per la scomparsa del Prof.re Giancarlo Frumento, battagliero e uomo di cultura che ha svolto il suo ruolo di consigliere comunale in maniera seria e leale. Che la terra ti sia lieve”.

“A nome del consiglio comunale di Savona esprimo profondo dolore per la morte del consigliere Frumento. Giancarlo ci ha insegnato molte cose preziose: la sua logica, l intelligenza con cui affrontava i problemi, la sopportazione del dolore, un coraggio infinito. Lo ricordo con affetto e ammirazione. Fai buon viaggio Giancarlo”, Francesco Lirosi, presidente del consiglio comunale di Savona.

“Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del nostro gruppo e mie personali”, lo ricordano anche nel gruppo Facebook “Savona È”.