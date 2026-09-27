Savona, Orsi: “Ponte della Darsena chiuso da 27 giorni, il Comune deve pretendere una risposta da Autorità Portuale”

Savona. “E siamo a 27 giorni. Ma dove sono i reel del sindaco a spiegare questo assurdo ritardo?”. A risollevare la questione della chiusura del ponte mobile della Darsena a Savona è Fabio Orsi, consigliere comunale del gruppo di opposizione PensieroLibero.zero.

“Lo scrivono gli operatori, lo abbiamo fatto scrivere sui quotidiani e sui social e tutto tace. L’autorità portuale non è un ente che ha sede su Marte. Il Comune deve pretendere una risposta chiara ed immediata. Troppo facile farsi bello per un vaso contornato di ceramica e l’ennesimo protocollo con ‘la qualunque'”.

“La Darsena è città di Savona, Via Gramsci è città di Savona. Se un privato anziché 11 giorni non ha ancora adempiuto ai suoi obblighi dopo 27 gli si chiede conto, sanzioni, diffide, si emettono perfino ordinanze. Noi siamo sempre forti coi deboli e deboli coi forti. Totale vicinanza agli operatori della darsena e a tutti i savonesi che ci abitano”.

La chiusura del ponte era prevista ma sarebbe dovuta durare solo dieci giorni (dal 1 all’11 settembre) per “consentire lo svolgimento di una serie di interventi di manutenzione ordinaria, programmati con cadenza annuale”.