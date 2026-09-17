Savona, ordinanza anti-pullman turistici e campeggio abusivo in spiaggia: 9 sanzioni, 51 Daspo e 27 rimozioni di tende

Savona. Nove sanzioni e tre diffide per i pullman sull’Aurelia, 74 interventi della polizia locale, 51 Daspo, 27 rimozioni di tende. E’ questo il bilancio dell’estate savonese per quanto riguarda l’ordinanza anti-bus turistici (in vigore fino al 6 settembre) e il campeggio abusivo sulle spiagge libere.

“I bus potevano fermarsi nelle strade parallele – sottolinea il sindaco Marco Russo – ma questo non era un aggiramento dell’ordinanza. Non possiamo vietare ai pullman di venire a Savona. Impedendo l’accesso diretto alla spiaggia e costringendo a fare alcune centinaia di metri per raggiungerla si scoraggiava il trasporto di attrezzature da campeggio. La misura ha dato i suoi frutti. Il fenomeno non si è risolto ma ci sono stati miglioramenti. Preciso che alcuni pullman erano autorizzati a passare per raggiungere le strutture ricettive”.

L’assessore Barbara Pasquali aggiunge: “Questi miglioramenti sono confermati dai residenti e dal comitato di quartiere, e questo ci conforta. Il confronto e la collaborazione sono preziosi sia quando ci dicono che le cose non vanno bene, sia quando ci sono miglioramenti”.

Sul tema i consiglieri del M5S Federico Mij e Manuel Meles hanno presentato nei giorni scorsi un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.