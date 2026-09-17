  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bilancio

Savona, ordinanza anti-pullman turistici e campeggio abusivo in spiaggia: 9 sanzioni, 51 Daspo e 27 rimozioni di tende

Il sindaco: "La misura ha dato i suoi frutti. Il fenomeno non si è risolto, ma la situazione è migliorata"

Polizia locale Savona spiagge spiaggia

Savona. Nove sanzioni e tre diffide per i pullman sull’Aurelia, 74 interventi della polizia locale, 51 Daspo, 27 rimozioni di tende. E’ questo il bilancio dell’estate savonese per quanto riguarda l’ordinanza anti-bus turistici (in vigore fino al 6 settembre) e il campeggio abusivo sulle spiagge libere.

“I bus potevano fermarsi nelle strade parallele – sottolinea il sindaco Marco Russo – ma questo non era un aggiramento dell’ordinanza. Non possiamo vietare ai pullman di venire a Savona. Impedendo l’accesso diretto alla spiaggia e costringendo a fare alcune centinaia di metri per raggiungerla si scoraggiava il trasporto di attrezzature da campeggio. La misura ha dato i suoi frutti. Il fenomeno non si è risolto ma ci sono stati miglioramenti. Preciso che alcuni pullman erano autorizzati a passare per raggiungere le strutture ricettive”.

L’assessore Barbara Pasquali aggiunge: “Questi miglioramenti sono confermati dai residenti e dal comitato di quartiere, e questo ci conforta. Il confronto e la collaborazione sono preziosi sia quando ci dicono che le cose non vanno bene, sia quando ci sono miglioramenti”.

Sul tema i consiglieri del M5S Federico Mij e Manuel Meles hanno presentato nei giorni scorsi un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.