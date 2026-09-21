Savona, nuovo guasto alla rete idrica: allagamenti in via Luigi Corsi

Savona. Un guasto alla rete idrica ha provocato allagamenti questa mattina in via Luigi Corsi, a Savona. Il tratto interessato è quello che porta al ponte sul Letimbro.

La fuoriuscita d’acqua ha interessato la sede stradale, creando disagi nella zona e richiamando l’attenzione di residenti e passanti.

L’episodio è riconducibile a un problema alla rete dell’acquedotto. Sono in corso le verifiche per individuare l’origine del guasto e procedere con gli interventi necessari al ripristino della situazione.

Nel tratto è presente la polizia locale per far defluire il traffico, che al momento scorre senza particolari criticità.