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Savona, nuovo guasto alla rete idrica: allagamenti in via Luigi Corsi

L'acqua ha invaso la strada nel tratto che porta al ponte sul Letimbro

guasto idrico acquedotto via Luigi Corsi savona
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Foto di Enzo Pugno

Savona. Un guasto alla rete idrica ha provocato allagamenti questa mattina in via Luigi Corsi, a Savona. Il tratto interessato è quello che porta al ponte sul Letimbro.

La fuoriuscita d’acqua ha interessato la sede stradale, creando disagi nella zona e richiamando l’attenzione di residenti e passanti.

L’episodio è riconducibile a un problema alla rete dell’acquedotto. Sono in corso le verifiche per individuare l’origine del guasto e procedere con gli interventi necessari al ripristino della situazione.

Nel tratto è presente la polizia locale per far defluire il traffico, che al momento scorre senza particolari criticità.

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