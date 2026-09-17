Savona, negozio di parrucchiere aperto e incustodito con forbici e rasoi alla portata di tutti: scatta la seconda chiusura del Questore

Nuovo provvedimento per un negozio di parrucchiere nel capoluogo savonese, nel quartiere di Zinola. Il Questore della provincia di Savona ha disposto la sospensione della validità della licenza per venti giorni, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Per il titolare, un quarantottenne di origini marocchine con precedenti, si tratta del secondo provvedimento nel giro di pochi mesi, dopo i quindici giorni di stop inflitti il 1 luglio scorso.

L’istruttoria, curata nei dettagli dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, fotografa una situazione di grave e reiterato allarme per la sicurezza cittadina.

Al centro del provvedimento ci sono i numerosi interventi delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario richiesti da residenti, commercianti e raccolti dalla Polizia Locale. Secondo quanto accertato, il negozio veniva spesso trovato aperto e completamente privo di presidio, con una grave esposizione al rischio per l’incolumità pubblica: all’interno dell’esercizio, infatti, strumenti professionali altamente pericolosi come forbici e rasoi venivano lasciati incustoditi e alla totale mercé di chiunque accedesse dall’esterno.

Ad aggravare il quadro, le condotte del titolare. L’uomo è stato sanzionato in più occasioni per manifesta ubriachezza, uno stato di alterazione incompatibile con una professione che richiede l’uso costante e lucido di strumenti da taglio affilatissimi. A ciò si aggiungono le segnalazioni relative alle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versavano i locali.

Determinante per il nuovo stop è stato un recente intervento della Squadra Volante. I poliziotti hanno trovato nuovamente il locale aperto e accessibile, con il barbiere assente e gli attrezzi da lavoro pericolosamente alla portata di tutti. All’arrivo sul posto, l’uomo è stato trovato in evidente stato di ebbrezza e sanzionato nuovamente.

Per le autorità, l’abuso sistematico di alcol unito all’abitudine di lasciare l’esercizio e gli strumenti di lavoro incustoditi rappresentano un concreto e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, giustificando così la misura inibitoria d’urgenza.