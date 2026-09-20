Savona, mister Sarpero: “Arbitraggio vergognoso, Albissole squadra fortunata”

Il Savona pareggia 1 a 1 contro l’Albissole al Chittolina. I biancoblù, dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Golfoparadiso, salgono a quota quattro punti in classifica dopo due giornate.

Il mister biancoblù Carlo Sapero è furente nei confronti della direzione arbitrale. L’allenatore non ha gradito la gestione della gara nel suo complesso ed evidenziato come ci sia stata una disparità di trattamento tra le due compagini: nel countdown delle rimesse laterali, nell’assegnazione dei falli e nella distribuzione dei cartellini in occasione delle esultanze. Ha poi affermato di essere preoccupato dal fatto che tale arbitraggio sia stato messo in atto da un direttore di gara arrivato da fuori. Il fischietto designato era Riahi di Lovere.

Non ha risparmiato stoccate nemmeno all’Albissole. Sarpero ha definito la squadra ceramista fortunata, in riferimento anche al pareggio dell’anno scorso per 0 a 0 al Faraggiana. Ha poi puntato il dito contro una gara particolarmente sporca degli avversari e, tornando sull’arbitraggio, ha affermato che non è stata tutelata la formazione che ha provato a giocare a calcio.

In generale, ha elogiato la prestazione della sua formazione evidenziando però qualche pecca in alcuni suoi calciatori che, forse, hanno sentito troppo una partita particolarmente calda. Secondo Sarpero, il Savona avrebbe meritato la vittoria pur riconoscendo che nel primo tempo gli avversari hanno avuto la possibilità di portarsi sul 2-0.