Savona, Mij e Meles (M5S): “Nonostante l’ordinanza contro i bus turistici abbandono di rifiuti e comportamenti contrari al decoro”

Savona. Numero di controlli effettuati durante il periodo di vigenza dell’ordinanza anti bus turistici, il numero di sanzioni elevate, importo totale accertato. Sono questi i punti principali sollevati nell’interpellanza presentata dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle, Federico Mij e Manuel Meles.

La misura (divieto di sosta e fermata dei pullman turistici) era in vigore dal 1° luglio fino al 6 settembre e riguardava entrambe le direzioni di percorrenza del tratto stradale costituito da Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, via Nizza fino al confine comunale con Vado Ligure.

“Nonostante l’ordinanza – evidenziano nel documento – sono stati segnalati sul litorale episodi di abbandono di rifiuti, pernottamento in aree non consentite e comportamenti contrari al decoro e alla vivibilità degli spazi pubblici”.

I due consiglieri chiedono anche “se sono state riscontrate soste o fermate di autobus turistici nelle strade adiacenti al tratto vietato e se sono state elevate sanzioni per il divieto di sosta o fermata”.

L’interpellanza sarà presentata nel prossimo consiglio comunale.