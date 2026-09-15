  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Interpellanza

Savona, Mij e Meles (M5S): “Nonostante l’ordinanza contro i bus turistici abbandono di rifiuti e comportamenti contrari al decoro”

I due consiglieri presentano un'interpellanza

Bus turistici Savona

Savona. Numero di controlli effettuati durante il periodo di vigenza dell’ordinanza anti bus turistici, il numero di sanzioni elevate, importo totale accertato. Sono questi i punti principali sollevati nell’interpellanza presentata dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle, Federico Mij e Manuel Meles.

La misura (divieto di sosta e fermata dei pullman turistici) era in vigore dal 1° luglio fino al 6 settembre e riguardava entrambe le direzioni di percorrenza del tratto stradale costituito da Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, via Nizza fino al confine comunale con Vado Ligure.

“Nonostante l’ordinanza – evidenziano nel documento – sono stati segnalati sul litorale episodi di abbandono di rifiuti, pernottamento in aree non consentite e comportamenti contrari al decoro e alla vivibilità degli spazi pubblici”.

I due consiglieri chiedono anche “se sono state riscontrate soste o fermate di autobus turistici nelle strade adiacenti al tratto vietato e se sono state elevate sanzioni per il divieto di sosta o fermata”.

L’interpellanza sarà presentata nel prossimo consiglio comunale.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.