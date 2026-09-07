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Cordoglio

Savona: lutto per la scomparsa dell’odontoiatra Carlo Lugani socio storico del Lions Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi

Aveva due studi: a Savona e Carcare

Generico settembre 2026

Savona-Carcare. E’ mancato nella sua abitazione, confortato dalla moglie Giuliana e dal figlio Gianluigi, il dottor Carlo Lugani, odontoiatra a riposo (aveva studio a Savona e Carcare), socio storico del Lions Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio.

Lo ricorda con affetto il responsabile marketing del Club Antonio Rovere, facendo suo il pensiero di quanti lo conobbero e stimarono, che lo conobbe fin dal suo ingresso nell’associazione nel ’93, sempre distinguendosi per spirito di iniziativa e serietà.

“Fu il primo che, quando, di ritorno dall’aver assistito al Liceo di Cannes al Concorso di Eloquenza lo proposi al Club nel lontano 2003 mi diede una mano disinteressatamente a cercare candidati e insegnanti disposti a sostenerlo. Ha avuto negli anni particolare attenzione ai giovani, per i quali propose nel suo anno di Presidenza 2000-2001 la partecipazione dei nostri liceali savonesi al Concorso Internazionale di Matematica, mentre ai giovani spotornesi e nolesi della scuola secondaria da me diretta propose d’intesa con il Presidente del Rotary Salvatore Piacenza la catalogazione con criteri scientifici, su direttive del sovrintendente Bartoletti, delle opere artistiche di pregio dei comuni del Golfo e del quilianese”.

“Ma non furono solo queste le cose a cui si dedicò quell’anno, perché con il supporto dell’allora Presidente dell’Unione Ciechi, Vaglini riuscì a realizzare con la collaborazione di ben 8 Lions Club rivieraschi e 7 club francesi coordinati dal nostro club gemello di Le Cannet Mougins  un service itinerante con un mezzo polifunzionale attrezzato messo a disposizione dell’Unione Ciechi  per indagini a tutto campo  effettuando in 15 giorni in quindici località diverse degli screening  oculistici gratuiti  mirati alla prevenzione del glaucoma. Un successo che gli valse una serie di attestazioni di stima da parte del Lions International”.

“Sua anche l’idea di un concorso fotografico mirato a valorizzare la bellezza del nostro territorio,  concorso che resistette per ben 6 anni con successo crescente, al punto che per valorizzarlo ulteriormente, in occasione del 25esimo di vita del club, ne proposi una versione specialissima: le 4 immagini di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio risultate vincitrici  sono state bollate con un annullo speciale di Poste Italiane”.

“Da ultimo, il suo pensiero si era orientato verso una ricerca di aiuto ad una causa umanitaria: aiutare a  ricostruire  la scuola e il piccolo ospedale, che le nostre suore missionarie delle Rossello gestiscono in Camerun: Speriamo  di poter fare qualcosa per Suor Paola, a maggior ragione che lui che ci teneva tanto non c’è più. Ma soprattutto al di là delle cose fatte  ci piace ricordare come si  poneva  di fronte  ai problemi e alle situazioni  proponendo sempre  soluzioni non banali”, ha concluso Rovere.

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