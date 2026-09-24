Savona, lungo stop per Sarpero: un mese di squalifica per il tecnico biancoblù

Savona. Stangata per il Savona e per il suo mister Carlo Sarpero che, per l’espulsione di domenica scorsa contro l’Albissole, si è visto assegnare una lunga squalifica. Il Giudice Sportivo stoppa il tecnico biancoblù fino al 22 ottobre, sostanzialmente per un mese.

Sarpero aveva criticato fortemente la direzione di gara nel post partita, evidenziando come ci sia stata una disparità di trattamento tra le due compagini: nel countdown delle rimesse laterali, nell’assegnazione dei falli e nella distribuzione dei cartellini in occasione delle esultanze. Ha poi affermato di essere preoccupato dal fatto che tale arbitraggio sia stato messo in atto da un direttore di gara arrivato da fuori. Il fischietto designato era Riahi di Lovere.

“Espulso per proteste, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e minacciose che reiterava a fine gara rientrando sul tdg unitamente a proteste per la direzione di gara”, questo ciò che si legge dal comunicato uscito in data odierna. Sempre nel Savona, squalificati Costamagna (fino al 29 ottobre) e Incorvaia (fino al 15 ottobre).

Il Pietra Ligure, prossimo avversario degli Striscioni, non avrà Dominici per due giornate. Cambia anche la classifica di Eccellenza: annullato il 2-2, vittoria a tavolino del Busalla sul Vallescrivia.