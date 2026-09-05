Savona, lite sfocia in aggressione: un ferito in codice giallo al San Paolo

Savona. Una lite tra due cittadini stranieri è sfociata in un’aggressione nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, in via delle Trincee a Savona.

L’episodio, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe coinvolto due persone. La situazione è degenerata fino all’aggressione, ma le conseguenze sarebbero state fortunatamente lievi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Savona, che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato entrambe le persone coinvolte e stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento non sono note le cause che hanno fatto scattare la lite. La dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.