Savona, l’esultanza rabbiosa di Rignanese: “È da quando sono arrivato che sento sempre parlare di me”

Savona. Se il Savona è riuscito a portare a casa un risultato utile dalla spigolosa partita contro l’Albissole lo deve anche a Fabio Rignanese. L’attaccante biancoblù è entrato nella fase finale della partita realizzando la rete dell’1-1.

“Abbiamo giocato non benissimo il primo tempo, però siamo stati in campo. Loro hanno avuto questa giocata personale che li ha portati in vantaggio – ha analizzato l’attaccante-. Nel secondo tempo siamo entrati bene in partita, eravamo messi bene in campo, abbiamo avuto molte occasioni, trovato il gol e poi ne abbiamo avute altre“.

“Il rigore non so se ci fosse o meno, però sicuramente poteva starci, perché ho la tibia tutta segnata. Quindi c’è un po’ di rammarico. Tutto sommato, però, non è mai facile recuperare una partita quando sei in svantaggio, quindi nel male è andata bene”.

Esultanza molto rabbiosa dopo il suo gol che è valso il pareggio. Qualche sassolino, effettivamente, Rignanese mostra di averlo: “Sento sempre parlare. “Ha la pancia”, tutte queste cose. A me scappa da ridere, perché da quando sono qua sento voci, altri nomi. Cerco sempre di farmi trovare pronto. Al di là delle polemiche, che non mi interessano e non mi toccano, sapete che non faccio mai esultanze banali, perché sfogo tutta la mia rabbia nell’esultanza. Ripeto, come domenica scorsa, anche per quello che ho passato ho molta rabbia dentro. Quindi, quando faccio gol, cerco di tirarla tutta fuori. E la tiro tutta fuori”.

Ora, dopo il recupero dall’infortunio, il bomber biancoblù è pronto a continuare a dare il proprio contributo alla squadra di Sarpero: “L’anno scorso è stata dura perché, stando tanto fuori e non potendo dare una mano ai miei compagni durante il campionato, mi è dispiaciuto e ho sofferto tanto. Facendo tanta fisioterapia ho anche accorciato i tempi di recupero. Mi parlavano di 10-12 mesi, in otto mesi ero in campo, quindi direi che anche la preparazione l’ho fatta bene. Mi sto allenando bene, sto meglio, quindi devo continuare così e dobbiamo continuare su questa strada”.