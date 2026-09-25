Savona, la storica libreria Paoline si sposta in frazione Santuario

Savona. “Sono davvero contento che la storica libreria Paoline possa continuare, anche se in altro luogo e con modalità rinnovate, il suo servizio culturale alla Chiesa di Savona-Noli, in particolare alle parrocchie e ai tanti, savonesi e non solo, che la apprezzano e le sono affezionati. Buona strada a Roberto Fiaschi!”.

Così il vescovo Calogero Marino accompagna un cambiamento riguardante la popolare libreria cattolica, che il prossimo 31 dicembre trasferirà l’attività del punto vendita di via santa Maria Maggiore al negozio dei ricordi del Santuario Nostra Signora di Misericordia.

Gestita dal 1953 al 2004 dalle suore Paoline, la libreria era stata rilevata da Fiaschi quando aveva ancora sede in via Piergerolamo Brusco e si era poi trasferita in quella attuale nel 2015. “Questa scelta, maturata con profonda riflessione, non rappresenta una chiusura ma un coraggioso rilancio – dichiara Fiaschi – Abbiamo deciso infatti di potenziare il negozio dei ricordi del Santuario, unendo le forze in vista dei grandi progetti di valorizzazione della frazione promossi dagli enti istituzionali.”

“Il negozio, di proprietà delle Opere Sociali, raccoglierà l’eredità spirituale e culturale della libreria Paoline – aggiunge – Accanto a libri e articoli religiosi la struttura amplierà i propri orizzonti trasformandosi in un punto di riferimento per turisti e pellegrini, animato da proposte di escursioni ed eventi culturali per valorizzare il territorio.”

Il titolare ha anche immaginato come soddisfare le esigenze dei parroci, per i quali la nuova sede presso il Santuario potrebbe essere d’incomodo: “Per andare incontro alle parrocchie e a chiunque avesse difficoltà a spostarsi abbiamo pensato ad una soluzione dedicata: sarà potenziato il servizio di consegna a domicilio, attivabile chiamando direttamente il numero di telefono 3472512535.”

“Invitiamo di cuore tutti i nostri storici clienti a venirci a trovare al Santuario – conclude – Acquistare in questo negozio, immerso nella bellezza e nella pace del luogo, non sarà un semplice gesto commerciale ma l’occasione per vivere un’autentica esperienza spirituale e di raccoglimento.”