Savona, la Creative Academy apre le iscrizioni per l’anno accademico 2026/2027

Savona. Dal 1 settembre saranno aperte le iscrizioni al corso di “Recitazione e Regia cinematografica” per il nuovo anno accademico 2026/2027 della Creative Academy, la scuola di cinema di Savona fondata nel 2021 dal regista Enrico Bonino e dall’attore Alessandro Campanile.

Nata con l’obiettivo di formare giovani talenti e accompagnarli in un percorso concreto di crescita artistica e professionale, la Creative Academy si distingue per un’offerta didattica fortemente connessa al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Il percorso formativo unisce infatti studio, pratica laboratoriale ed esperienze dirette, offrendo agli allievi la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore attraverso masterclass, attività sul set, realizzazione di cortometraggi, partecipazione a festival ed eventi legati al panorama cinematografico e culturale.

A caratterizzare in modo sempre più forte il progetto della scuola è anche la sinergia tra Creative Academy, istituzioni e tessuto culturale savonese. Una collaborazione in costante crescita che punta a creare opportunità reali per gli allievi e a intrecciare il percorso formativo con gli spazi, le iniziative e le realtà artistiche del territorio, rafforzando il legame tra formazione, cultura e comunità.

Le iscrizioni sono rivolte ad aspiranti attori e registi, con un occhio di riguardo per i giovani dai 15 ai 35 anni. Per candidarsi alla nuova classe dell’anno accademico 2026/2027 sarà possibile fissare un colloquio conoscitivo con i docenti, contattando telefonicamente o via e-mail la segreteria della scuola. Il colloquio rappresenta un primo momento di incontro e conoscenza reciproca: ai candidati sarà richiesto di presentarsi attraverso una breve prova, che potrà consistere nell’interpretazione di un monologo a scelta oppure nella scrittura di un breve soggetto.

La Creative Academy si rivolge a chi desidera avvicinarsi in modo serio e appassionato al linguaggio cinematografico, sia dal punto di vista della recitazione sia da quello della scrittura, della regia e della creazione audiovisiva. Il corso è a numero chiuso.