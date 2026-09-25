Savona, Invernizzi (FdI): “La sanità è una cosa seria. Sul San Paolo basta allarmismi e strumentalizzazioni”

Savona. “La sanità è una cosa seria e utilizzarla per alimentare allarmismi o battaglie politiche non aiuta né i cittadini né gli operatori. Sul San Paolo servono serietà, responsabilità e soprattutto rispetto dei fatti”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sul dibattito relativo al nuovo Piano organizzativo aziendale e all’ordine del giorno ieri in discussione in consiglio comunale a Savona.

“Il San Paolo è e resta un presidio fondamentale per Savona e per tutto il territorio – sottolinea Invernizzi –. E proprio per questo non è accettabile descrivere come uno smantellamento ciò che il nuovo POA non prevede. Malattie infettive, Anatomia patologica e Radioterapia non vengono cancellate e una diversa organizzazione delle strutture complesse non significa sopprimere servizi o impoverire l’ospedale savonese”.

“È legittimo chiedere chiarimenti e avanzare proposte – prosegue – ma è altrettanto doveroso evitare di trasformare ogni riorganizzazione in un presunto taglio. Prima di lanciare accuse così pesanti sarebbe opportuno verificare nel merito cosa prevede realmente il piano e quali effetti produrrà sui servizi”.

Invernizzi si rivolge quindi al sindaco Marco Russo: “Difendere il San Paolo è un obiettivo che condividiamo tutti. Ma proprio perché parliamo di sanità occorre evitare scorciatoie polemiche. I cittadini chiedono risposte concrete, non una rappresentazione esasperata della realtà”.

“L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – aggiunge – ha sempre dimostrato disponibilità al confronto ed è pronto a spiegare nel dettaglio le scelte compiute, ad ascoltare il territorio e, laddove necessario, a migliorare le iniziative messe in campo. Questo significa amministrare con responsabilità”.

“Il San Paolo – conclude Invernizzi – continuerà a rappresentare un punto di riferimento essenziale per Savona. Su questo si misura la serietà delle istituzioni: sui servizi garantiti, sulla qualità delle cure e sulla capacità di dare risposte ai cittadini, non sulla quantità delle polemiche costruite intorno alla sanità”.