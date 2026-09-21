Savona. Si è conclusa con “uno straordinario trionfo di pubblico, energia e partecipazione” la quinta edizione di SportUp Savona 2026. Dal 18 al 20 settembre, il cuore pulsante della città – a partire da una vibrante Piazza Sisto IV – si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto dove lo sport, il movimento e l’inclusione sociale hanno letteralmente contagiato migliaia di persone.

“La risposta della cittadinanza è stata a dir poco memorabile. Savona ha risposto con un’ondata travolgente di allegria, calore ed entusiasmo, riempiendo ogni spazio disponibile e trasformando la manifestazione in una vera e propria festa collettiva. Famiglie, giovani, appassionati e curiosi hanno animato le vie cittadine con un sorriso contagioso, cimentandosi gratuitamente nelle tantissime discipline presenti e celebrando insieme la bellezza dello stare insieme.”

“Il nostro ringraziamento più grande e commosso va a Savona e ai suoi cittadini,” dichiarano con profonda emozione gli organizzatori dell’evento, Nico Amoroso e Marzia Pistacchio, “La città non ha semplicemente ospitato SportUp, ma l’ha letteralmente adottata e sollevata con un entusiasmo che ha superato ogni nostra aspettativa. Vedere le piazze così vive, vibranti di gioia e animate dall’energia pulita dei nostri ragazzi è la prova più bella di quanto Savona creda nei valori sani dello sport, dell’amicizia e della solidarietà”.

“L’edizione 2026 rimarrà nel cuore di tutti anche per il suo forte messaggio di inclusione e accessibilità. Lo sport si è confermato come il linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera, unendo l’intera comunità in un unico, grande abbraccio. La spettacolare cerimonia di chiusura di domenica sera ha suggellato il successo di questa tre giorni indimenticabile, tra gli applausi scroscianti di una piazza gremita che ha già dato a tutti il caloroso arrivederci alla prossima edizione.”

L’organizzazione desidera ringraziare “l’Amministrazione Comunale di Savona, le federazioni, le associazioni sportive, i partner e, soprattutto, l’immensa marea di volontari e cittadini che hanno reso questa manifestazione un capolavoro di gioia e condivisione.”