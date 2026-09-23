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Confronto

Savona, incontro pubblico con il PD sui temi di attualità politica locale e nazionale

​Appuntamento per le ore 18:00 di Venerdì 25 Settembre presso il Bistrot di via Ratti. In caso di pioggia l'evento si terrà nella Sala del Consiglio Comunale

pd partito democratico targhetta generica

Savona. L’Unione Comunale del Partito Democratico di Savona promuove un incontro pubblico dedicato al dibattito politico, culturale e sociale in occasione della presentazione ufficiale del ritorno alla pubblicazione della rivista “Rinascita”.

​L’iniziativa vuole offrire uno spazio di riflessione approfondita sui temi dell’attualità politica locale e nazionale, riprendendo il filo di uno storico punto di riferimento per il confronto d’idee.​

All’incontro prenderanno parte autorevoli esponenti delle istituzioni e della cultura politica: ​Elisa Di Padova, Vice Sindaca del Comune di Savona; ​Roberto Arboscello, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Liguria; ​Prof. Simone Oggionni, saggista e studioso; ​Andrea Orlando, deputato ed ex Ministro della Giustizia e del Lavoro.

​In caso di avverse condizioni meteorologiche, la manifestazione si svolgerà al coperto presso la Sala del Consiglio Comunale di Savona (lato pubblico), mantenendo inalterato l’orario di inizio.

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