Savona, incontro pubblico con il PD sui temi di attualità politica locale e nazionale

Savona. L’Unione Comunale del Partito Democratico di Savona promuove un incontro pubblico dedicato al dibattito politico, culturale e sociale in occasione della presentazione ufficiale del ritorno alla pubblicazione della rivista “Rinascita”.

​L’iniziativa vuole offrire uno spazio di riflessione approfondita sui temi dell’attualità politica locale e nazionale, riprendendo il filo di uno storico punto di riferimento per il confronto d’idee.​

All’incontro prenderanno parte autorevoli esponenti delle istituzioni e della cultura politica: ​Elisa Di Padova, Vice Sindaca del Comune di Savona; ​Roberto Arboscello, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Liguria; ​Prof. Simone Oggionni, saggista e studioso; ​Andrea Orlando, deputato ed ex Ministro della Giustizia e del Lavoro.

​In caso di avverse condizioni meteorologiche, la manifestazione si svolgerà al coperto presso la Sala del Consiglio Comunale di Savona (lato pubblico), mantenendo inalterato l’orario di inizio.