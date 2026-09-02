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Traumi

Savona, incidente nella notte sul Cadibona: motociclista trasportato in ospedale

È successo intorno alle 3. Sul posto: ambulanza, automedica e polizia stradale

ambulanza notte
Foto d'archivio

Savona. Incidente stradale nella notte appena trascorsa, tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre. È successo intorno alle 3 sul Cadibona, lungo la Sp29. 

Stando a quanto riferito, il sinistro ha visto coinvolto un unico mezzo: una moto. Il conducente, un uomo, per cause da accertare, all’improvviso ha perso il controllo della due ruote. 

È stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto, riportando alcuni traumi ed escoriazioni. 

Sul posto, intervento di un’ambulanza della Croce Oro Mare e dell’automedica del 118. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. 

Sul luogo, anche gli agenti della Polizia stradale per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

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