Savona, incidente nella notte sul Cadibona: motociclista trasportato in ospedale

Savona. Incidente stradale nella notte appena trascorsa, tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre. È successo intorno alle 3 sul Cadibona, lungo la Sp29.

Stando a quanto riferito, il sinistro ha visto coinvolto un unico mezzo: una moto. Il conducente, un uomo, per cause da accertare, all’improvviso ha perso il controllo della due ruote.

È stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto, riportando alcuni traumi ed escoriazioni.

Sul posto, intervento di un’ambulanza della Croce Oro Mare e dell’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo, anche gli agenti della Polizia stradale per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.