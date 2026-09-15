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Confronto

Savona, in Sala Rossa l’incontro “Politica e democrazia – Le basi di una società civile”

Al centro dell’incontro ci saranno sanità, sport, inclusione, famiglia, diritti e pari opportunità, con particolare attenzione al ruolo della società civile

savona vista veduta dall'alto comune municipio

Savona. “Politica e democrazia – Le basi di una società civile” è il titolo dell’incontro politico in programma venerdì 25 settembre dalle ore 14.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona, in piazza Sisto.

Un appuntamento pensato come momento di confronto e partecipazione sui temi che riguardano da vicino la vita quotidiana dei cittadini e il futuro della comunità. Al centro dell’incontro ci saranno infatti sanità, sport, inclusione, famiglia, diritti e pari opportunità, con particolare attenzione al ruolo della società civile.

Tra gli interventi è previsto quello del dott. Sandro Sanvenero, che affronterà il tema “La Sanità in Liguria”, con una riflessione sulle prospettive e sulle criticità del sistema sanitario regionale e sull’importanza di garantire ai cittadini servizi efficienti e accessibili.

Il dott. Alessandro De Blasi parlerà invece di “Sport e Inclusione”, sottolineando il valore dello sport come strumento di aggregazione, crescita personale e partecipazione, capace di favorire l’inclusione e abbattere barriere sociali e culturali.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla figura femminile nella comunità. Francesca Dagnino, con l’intervento “Donna e Mamma nella società civile”, porterà l’attenzione sul ruolo delle donne e delle madri nella società contemporanea, tra responsabilità familiari, lavoro, partecipazione e opportunità.

A completare il quadro degli interventi sarà l’avv. Carmen Santorelli, che affronterà “Il ruolo della famiglia nella società”, proponendo una riflessione sull’importanza della famiglia quale elemento fondamentale del tessuto sociale e della crescita delle nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato ai temi della sicurezza e vivibilità del territorio, della salute, del decoro urbano, del lavoro e delle opportunità per il futuro, dei diritti e delle pari opportunità e della partecipazione dei giovani alla vita politica e civile.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Fiorenzo Timori, coordinatore regionale del Partito Libertà e Democrazia. A moderare l’incontro sarà Roberto Pizzorno, direttore e giornalista dell’Eco di Savona e Provincia, coordinatore provinciale di Led, mentre le conclusioni saranno affidate a Giancarlo Affatato, segretario nazionale del Partito Libertà e Democrazia.

L’incontro vuole quindi rappresentare un’occasione di dialogo e di partecipazione, nella convinzione che la democrazia si costruisca anche attraverso il confronto diretto sui problemi concreti delle persone e del territorio.

Appuntamento venerdì 25 settembre, alle ore 14.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona.

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