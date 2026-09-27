  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ricorrenze

Savona, in Cattedrale celebrazione del “Transito” di san Francesco

La tradizionale memoria dell'incontro del "poverello" con "Sorella Morte"

Generico settembre 2026

Savona. In occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi e nell’ambito del “Tempo del Creato” sabato 3 ottobre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta le realtà francescane della diocesi di Savona-Noli celebreranno il tradizionale rito del “Transito”, la memoria dell’incontro del “poverello” con “Sorella Morte”.

Da secoli le Famiglie francescane si raccolgono nella sera del 3 ottobre per questa particolare liturgia, che ricorda il passaggio di Francesco dalla vita terrena alla “Casa del Padre”, vissuto nella fraternità, nella preghiera e nella letizia.

Per quest’anno il tema scelto è “La morte accolta come ‘sorella’ e le morti non celebrate”. Accanto al ricordo della morte di Francesco si desidera fare memoria di tutte quelle morti che non hanno potuto essere accompagnate da un adeguato commiato o una celebrazione comunitaria, in particolare a causa della guerra, della violenza e delle molteplici forme di ingiustizia che segnano il nostro tempo.

La celebrazione vuole essere un momento di preghiera, riflessione e intercessione per il tempo presente. L’evento è promosso dalle comunità francescane, dal Centro Diocesano Vocazioni e dai Servizi diocesani per le pastorali Scolastica, dei Problemi Sociali, Giovanile e Familiare, per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e per le Missioni e Migrazioni.

Intanto sul territorio della diocesi di Savona-Noli si avvia alla conclusione il calendario di eventi per il “Tempo del Creato”, il periodo dedicato alla preghiera e all’azione per la cura della “casa comune” e la salvaguardia dell’ambiente, coordinato dai Servizi diocesani per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e per la Salvaguardia del Creato in collaborazione con associazioni, parrocchie ed enti locali.

A Cogoleto venerdì 2 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale Edoardo Firpo, in piazzale Caduti di Nassiriya, ci sarà la presentazione del libro “San Francesco” di Ernesto Balducci con Grazia Bellini. A Varazze domenica 4 ottobre alle 11 presso la Fraternità Francescana è in programma la celebrazione eucaristica di chiusura del “Tempo del Creato”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.