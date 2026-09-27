Savona, in Cattedrale celebrazione del “Transito” di san Francesco

Savona. In occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi e nell’ambito del “Tempo del Creato” sabato 3 ottobre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta le realtà francescane della diocesi di Savona-Noli celebreranno il tradizionale rito del “Transito”, la memoria dell’incontro del “poverello” con “Sorella Morte”.

Da secoli le Famiglie francescane si raccolgono nella sera del 3 ottobre per questa particolare liturgia, che ricorda il passaggio di Francesco dalla vita terrena alla “Casa del Padre”, vissuto nella fraternità, nella preghiera e nella letizia.

Per quest’anno il tema scelto è “La morte accolta come ‘sorella’ e le morti non celebrate”. Accanto al ricordo della morte di Francesco si desidera fare memoria di tutte quelle morti che non hanno potuto essere accompagnate da un adeguato commiato o una celebrazione comunitaria, in particolare a causa della guerra, della violenza e delle molteplici forme di ingiustizia che segnano il nostro tempo.

La celebrazione vuole essere un momento di preghiera, riflessione e intercessione per il tempo presente. L’evento è promosso dalle comunità francescane, dal Centro Diocesano Vocazioni e dai Servizi diocesani per le pastorali Scolastica, dei Problemi Sociali, Giovanile e Familiare, per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e per le Missioni e Migrazioni.

Intanto sul territorio della diocesi di Savona-Noli si avvia alla conclusione il calendario di eventi per il “Tempo del Creato”, il periodo dedicato alla preghiera e all’azione per la cura della “casa comune” e la salvaguardia dell’ambiente, coordinato dai Servizi diocesani per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e per la Salvaguardia del Creato in collaborazione con associazioni, parrocchie ed enti locali.

A Cogoleto venerdì 2 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale Edoardo Firpo, in piazzale Caduti di Nassiriya, ci sarà la presentazione del libro “San Francesco” di Ernesto Balducci con Grazia Bellini. A Varazze domenica 4 ottobre alle 11 presso la Fraternità Francescana è in programma la celebrazione eucaristica di chiusura del “Tempo del Creato”.