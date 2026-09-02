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Presenza

Savona, il sindaco Marco Russo ospite alla “Polentissima” a Lavagnola

Un momento di convivialità arricchito da un'intervista al primo cittadino condotta da Lorena Rambaudi

OK Marco Russo sindaco generica fascia tricolore

Savona. ​Politica, comunità e tradizione culinaria si incontrano nel quartiere di Lavagnola. Venerdì 4 settembre alle ore 20.30, presso i locali della Sms “Libertà e Lavoro” a Savona, si terrà la tradizionale “Polentissima”, appuntamento organizzato dal circolo PD “Libero Briganti”.

​Ospite d’eccezione della serata sarà il sindaco di Savona, Marco Russo. Nel corso dell’iniziativa è previsto un momento di confronto politico e amministrativo sui temi della città e del quartiere: il primo cittadino sarà infatti intervistato da Lorena Rambaudi, iscritta del circolo ed ex assessore comunale e regionale.

​L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro informale tra i cittadini, l’amministrazione e le realtà associative del territorio.

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