Savona, il prefetto di Savona Grazia La Fauci in visita al comando provinciale dei carabinieri

Savona. Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, il prefetto di Savona Grazia La Fauci si è recata in visita presso il comando provinciale dei carabinieri di Savona per un saluto di presentazione.

Il Prefetto è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Augusto Ruggeri, che ha successivamente accompagnato l’autorità presso gli uffici della sede per un incontro con i comandanti dei reparti dipendenti.

Nel corso di un breve briefing, il colonnello Ruggeri ha illustrato le caratteristiche organizzative e operative dei presidi dell’Arma dislocati sul territorio provinciale.

La visita istituzionale, svoltasi in un clima di grande cordialità, ha rappresentato anche l’occasione per delineare le priorità che interessano la provincia sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento e ringraziamento a tutto il personale dell’Arma per l’attività svolta sul territorio, evidenziando l’importanza dell’azione sinergica e coordinata tra Prefettura e forze dell’ordine per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

L’incontro ha registrato altresì la comune condivisione dell’importanza di “fare squadra” e la conferma della piena e reciproca collaborazione, funzionale a rendere viva e forte la presenza dello Stato sul territorio, a tutela della legalità.

Il prefetto La Fauci, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al colonnello Ruggeri e a tutti i carabinieri del comando provinciale di Savona, ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Arma dei Carabinieri che, con la propria presenza capillare sul territorio, contribuisce in modo significativo a dare risposte tempestive e concrete alle esigenze di sicurezza delle comunità.