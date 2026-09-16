Savona, il ponte a Zinola rimarrà aperto al traffico anche con l’allerta arancione se le condizioni meteo lo consentiranno

Savona. In occasione dell’allerta meteo arancione prevista per domani, giovedì 17 settembre, dalle ore 6:00 alle ore 14:00, il ponte sul torrente Quiliano a Zinola, lungo Via Aurelia tra Savona e Vado Ligure, resterà regolarmente aperto al traffico finché le condizioni meteorologiche e idrauliche lo consentiranno, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza n. 643.
La sola emissione dell’allerta arancione, infatti, non comporta la chiusura automatica del ponte. La situazione sarà costantemente monitorata in loco dal personale dell’Anas e, sulla base delle condizioni riscontrate, sarà valutata in tempo reale l’eventuale necessità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza della circolazione.
Qualora si verificassero condizioni meteorologiche particolarmente intense con un peggioramento tale da non consentire il transito in sicurezza, il ponte verrà temporaneamente chiuso al traffico. L’eventuale provvedimento sarà quindi assunto sul momento, in funzione dell’effettiva evoluzione delle condizioni meteo e idrauliche.
Anas garantirà il costante presidio e il monitoraggio dell’infrastruttura per tutta la durata dell’allerta, assicurando la massima attenzione alla sicurezza degli utenti della strada e alla gestione tempestiva di eventuali criticità.