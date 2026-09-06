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Fotonotizia

Savona, ecco la maglia biancoblù del settore giovanile: in evidenza il simbolo del Legino

Era già stato annunciato in sede di presentazione. Ora la foto diffusa sui canali social: "Per evidenziare il legame con la tradizione e lo storico club verdeblù"

Generico settembre 2026

Prima uscita per le nuove divise del settore giovanile del Savona. A indossarle per la prima volta è stata l’Under 17, impegnata in un’amichevole contro la Juniores del Quiliano & Valleggia.

Come era stato preannunciato in sede di presentazione, insieme al main sponsor Orocash e il logo degli Striscioni, in prima linea il simbolo del Legino.

“Per evidenziare il legame con la tradizione e lo storico club verdeblù – scrive il club biancoblù -. Un simbolo di continuità e appartenenza per tutti i ragazzi che vestiranno questi colori nella nuova stagione”.

 

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