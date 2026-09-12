Savona dà il benvenuto a 127 neonati: il sindaco consegna la tessera della biblioteca e un kit informativo ai nuovi nati

Savona. 127 neonati con le loro famiglie hanno gremito ieri pomeriggio la Sala Rossa e la Sala del Consiglio del Comune di Savona per la consegna, come segno di benvenuto, di un libro, della tessera della biblioteca civica e un kit di informazioni sui servizi che la città offre.

“Una nuova vita è sempre una grande gioia, prima di tutto per i genitori, ma rappresenta anche un segno di speranza per la nostra comunità, il regalo più bello che la città possa ricevere. Per questo abbiamo voluto accogliere, con la vicesindaca Elisa Di Padova, i bimbi e le bimbe nate a Savona tra il 16 aprile e il 31 agosto 2026”, spiega sui social il sindaco Marco Russo.

I libri e la biblioteca caratterizzano i progetti educativi che fanno di Savona una “Città che Legge”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un’idea di Scuola di Carta e a una rete di collaborazione che vede coinvolti i reparti di Pediatria e Neonatologia, Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Paolo e il Servizio Assistenza Consultoriale dell’Asl, l’Auser, la Biblioteca Civica, il Centro per la Famiglia, il Servizio Nidi, l’Unicef. I libri sono stati donati dal Programma ‘Off Fair’ del Bologna Children Book Fair.

“In questo modo la comunità si rafforza e costruisce una città sempre più accogliente, a misura di famiglie”, conclude il sindaco.