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È fatta

Savona, confermato l’arrivo di Gabriele Fresia

Ufficiale la composizione del tandem di spessore con Giuseppe Agostino

Generico settembre 2026

Savona. Come preannunciato, era solo questione di tempo per l’annuncio ufficiale del Savona. Oggi è arrivato: Gabriele Fresia è un nuovo giocatore biancoblù. Il portiere classe 2005 andrà a comporre un tandem di livello con Giuseppe Agostino, con il quale ha già giocato insieme nell’esperienza a Ravenna.

Il comunicato 

Il Savona FBC 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del portiere Gabriele Fresia, classe 2005.

Nonostante la giovanissima età, Fresia vanta già un bagaglio d’esperienza di assoluto rilievo in Serie D, dove ha difeso le porta di piazze prestigiose come Vado, Ravenna e Chisola.

L’arrivo di Gabriele garantisce qualità, affidabilità e grande reattività tra i pali, andandosi ad affiancare ad Agostino per la composizione di un tandem di estremi difensori di altissimo profilo per la categoria.

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