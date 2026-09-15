Savona, cocaina nascosta in cassaforte e hashish nel frigo: 54enne pregiudicato arrestato

Savona. La Polizia di Stato, a Savona, la notte scorsa ha arrestato un cinquantaquattrenne, italiano, pregiudicato, con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, l’attenzione dei poliziotti della Volante è stata attirata da tre individui che si trovavano in Piazza Monticello.

Alla vista della pattuglia i tre hanno cercato di dileguarsi ma la prontezza degli agenti ha permesso di fermare uno dei fuggitivi e di procedere al suo controllo. Lo stesso, poco prima di essere raggiunto, aveva cercato di disfarsi di un coltello di circa 11 centimetri, lasciandolo cadere a terra.

Durante il successivo controllo, l’uomo ha consegnato ai poliziotti due involucri contenenti polvere bianca ed uno sostanza solida marrone, che si sono rivelati essere cocaina e hashish, oltre ad uno spray al peperoncino ed un centinaio di euro in diversi tagli.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli operatori di trovare altri dieci involucri contenenti cocaina, oltre ad un “panetto” della stessa sostanza, custodito in cassaforte e, all’interno del frigorifero un involucro contenente hashish.

Nell’abitazione i poliziotti hanno trovato anche tutto il necessario per il taglio ed il confezionamento della droga, oltre a telefoni cellulari e contanti.

Al termine delle attività, in totale sono stati sequestrati oltre 107 grammi di cocaina e circa 4 di hashish.

Il cinquantaquattrenne, già sottoposto alla misura della “libertà controllata” per reati analoghi, è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, all’esito della “direttissima” ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.