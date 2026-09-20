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Novità

Cambio al vertice in Questura: Gaspare Calafiore nuovo questore di Savona

L'avvicendamento con Giuseppe Mariani, destinato ad Alessandria

Questura Savona questura

Savona. La Polizia di Stato rinnova i propri vertici: Giuseppe Mariani lascia l’incarico direttivo savonese, assunto nell’autunno del 2024, per trasferirsi in Piemonte dove assumerà la guida della Questura di Alessandria. 

A raccoglierne il testimone sarà Gaspare Calafiore, in arrivo dalla Sicilia.

Il nuovo dirigente responsabile della sicurezza provinciale, 60 anni, vanta un solido background giuridico e una carriera trentennale nell’amministrazione della pubblica sicurezza, iniziata nel 1990. 

Nel corso degli anni ha maturato un’ampia esperienza sul campo e in settori chiave: dalle indagini della Digos alla gestione dell’Ufficio di Gabinetto ad Enna, fino alle funzioni svolte a Siracusa in tema di immigrazione e protezione internazionale. 

Promosso primo dirigente nel 2012, ha successivamente coordinato le attività istituzionali a Siracusa prima dell’incarico a Caltanissetta.

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