Cambio al vertice in Questura: Gaspare Calafiore nuovo questore di Savona

Savona. La Polizia di Stato rinnova i propri vertici: Giuseppe Mariani lascia l’incarico direttivo savonese, assunto nell’autunno del 2024, per trasferirsi in Piemonte dove assumerà la guida della Questura di Alessandria.
A raccoglierne il testimone sarà Gaspare Calafiore, in arrivo dalla Sicilia.
Il nuovo dirigente responsabile della sicurezza provinciale, 60 anni, vanta un solido background giuridico e una carriera trentennale nell’amministrazione della pubblica sicurezza, iniziata nel 1990.
Nel corso degli anni ha maturato un’ampia esperienza sul campo e in settori chiave: dalle indagini della Digos alla gestione dell’Ufficio di Gabinetto ad Enna, fino alle funzioni svolte a Siracusa in tema di immigrazione e protezione internazionale.
Promosso primo dirigente nel 2012, ha successivamente coordinato le attività istituzionali a Siracusa prima dell’incarico a Caltanissetta.