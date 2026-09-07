Savona, approvato il progetto per la realizzazione delle nuovi torri faro del Ruffinengo: investimento di 270mila euro

Savona. La Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo “F. Ruffinengo” di Legino, per un investimento complessivo di 270 mila euro.

L’intervento arriva dopo il crollo, avvenuto la scorsa primavera, di una delle torri faro esistenti a causa del forte vento. I successivi sopralluoghi tecnici avevano evidenziato le condizioni di precarietà anche delle altre strutture, rendendo necessario procedere alla loro rimozione. Il Comune aveva quindi stanziato 270 mila euro per il completo rifacimento dell’impianto, affidando la progettazione al per. ind. Alessandro Toscano, che ha predisposto il PFTE ora approvato dalla Giunta.

Il progetto prevede la realizzazione di 4 nuove torri faro dotate di proiettori a tecnologia LED in grado di garantire un illuminamento medio di 300 lux. Saranno realizzati ex novo anche i plinti di fondazione, le vie cavo e le linee di alimentazione, mentre verrà completamente sostituito il quadro elettrico generale del campo.

Particolare attenzione è stata dedicata all’efficienza e alla riduzione dei costi di gestione. Il nuovo impianto sarà infatti dotato di un sistema di gestione domotica che consentirà di impostare diversi scenari di illuminazione in funzione dell’utilizzo del campo: sarà possibile, ad esempio, accendere solo alcune torri, illuminare una parte del campo oppure ridurre il flusso luminoso dei proiettori. I nuovi apparecchi LED permetteranno inoltre una significativa riduzione dei consumi e dei costi di manutenzione, grazie anche a una durata prevista della sorgente luminosa di circa dieci anni.

“Stiamo lavorando per rendere l’impianto moderno ed efficiente – dichiara l’Assessore allo Sport Francesco Rossello –. I lavori per il rifacimento del manto sono quasi completati. La scorsa settimana abbiamo eseguito un sopralluogo per fare il punto della situazione e ragionare su soluzioni provvisorie che permettano di utilizzare da subito il campo, in attesa della realizzazione delle torri faro che richiederà ancora un po’ di tempo. A questo proposito devo ringraziare la dirigenza del Savona Fbc, che ha mostrato una grandissima volontà di collaborare per rendere accogliente ed efficiente lo stadio. L’incontro è servito per parlare dell’emergenza illuminazione ma ci ha dato l’opportunità di altri interventi necessari, a partire dagli spogliatoi sui quali il Savona stesso ha dato disponibilità ad intervenire”.

Il Comune e la società valuteranno insieme le soluzioni più adatte per consentire di illuminare il campo in questa fase transitoria, in attesa della realizzazione del nuovo impianto.

Parallelamente procede il lavoro tecnico che, nelle prossime settimane, dovrà portare alla predisposizione della relazione necessaria per ottenere la certificazione per la prevenzione degli incendi.

“Sarà l’ultimo e decisivo passaggio – conclude Rossello – che ci consentirà di avere contezza degli ulteriori lavori e dei relativi importi necessari per completare gli interventi. Solo a quel punto sapremo le tempistiche esatte necessarie per poter disputare al Ruffinengo anche le partite della prima squadra”.