Savona, anche il Complesso della Cattedrale all'”Edu Open Day”

Savona. Anche quest’anno il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina sarà protagonista dell’importante workshop rivolto alle scuole del territorio, mettendo anche a disposizione i suoi locali. Mercoledì 23 settembre presso il Chiostro Francescano e gli spazi espositivi del Palazzo Vescovile si terrà infatti la seconda edizione di “Edu Open Day”, evento durante il quale la Rete dei Musei della provincia di Savona incontra gli istituti scolastici.

Dalle ore 14:30 alle 16:30 il programma prevede l’iniziativa “Incontra il museo”. Nel Chiostro Francescano del Complesso della Cattedrale i musei della rete si presenteranno a docenti ed educatori: i partecipanti potranno approfondire con i referenti dei servizi educativi dei singoli musei le proposte specifiche e valutare eventuali soluzioni ad hoc in base alle esigenze delle scuole. Non è necessario prendere appuntamento.

Alle 16:30 si terrà il talk “Imparare dai luoghi – Scuola, musei e territorio in dialogo”, con i saluti istituzionali di Luciano Pasquale, presidente della Fondazione Agostino De Mari, e Danilo Bruno, membro del Consiglio ICOM Liguria. Interverrà Virginia Galli, membro del Consiglio Direttivo AIEM Associazione Italiana Educatori Museali, in dialogo con Alessio Cotena, responsabile del Servizio Educativo della Fondazione Museo della Ceramica.

“Ancora una volta la Rete dei Musei si dimostra un organismo attento e preparato ad incentivare il rapporto fra le istituzioni museali e quelle scolastiche, mettendo al centro la progettazione e la realizzazione di opportunità, affinché grazie all’incontro con i docenti arrivi ai giovani la conoscenza e la consapevolezza di quanto patrimonio storico, artistico e culturale sia ricco il nostro territorio.”, dichiarano gli organizzatori.