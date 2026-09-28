Savona, al Santuario la messa in onore di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato

Savona. Si celebrerà domani, martedì 29 settembre, alle 11 presso il santuario di Nostra Signora della Misericordia, la messa in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

La quotidiana missione delle poliziotte e dei poliziotti, volta ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, che trova la sua sintesi nel motto “Sub lege Libertas”, trova analogia con la figura di San Michele Arcangelo, venerato quale baluardo a protezione dalle forze del male, tanto che con la bolla papale del 29 settembre 1949, Pio XII lo ha proclamato Patrono della Polizia di Stato.

La ricorrenza rappresenta un importante momento di fede e di raccoglimento da condividere con i cittadini, rafforzando così il legame all’istituzione ed alimentando quei valori di legalità e sicurezza partecipata.

Alla messa, celebrata dal cappellano della Polizia di Stato Don Julio Abalsamo e presieduta dal Cancelliere Vescovile don Giovanni Margara, parteciperanno le massime autorità civili e militari della provincia di Savona e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.