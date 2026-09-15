Savona, al Liceo Grassi nuovi interventi per una scuola più accessibile e inclusiva

Savona. È in fase di affidamento l’incarico per l’installazione di due servoscala presso il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, nell’ambito del programma di interventi promosso dalla Provincia di Savona per il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria competenza.

Le apparecchiature di sollevamento saranno collocate nei punti di raccordo tra l’ala storica e quella di più recente realizzazione dell’istituto, consentendo di migliorare ulteriormente la continuità dei percorsi interni e l’accessibilità ai diversi ambienti della struttura.

L’intervento si inserisce nel percorso di adeguamento e miglioramento dell’accessibilità già avviato negli anni presso il complesso scolastico e punta “a rendere gli spazi sempre più facilmente fruibili da parte dell’intera popolazione scolastica, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità o con ridotta mobilità”.

L’obiettivo – spiegano dalla Provincia – “è garantire un ambiente scolastico maggiormente accessibile, inclusivo e rispondente alle esigenze di studenti, docenti e personale, eliminando progressivamente gli ostacoli alla piena fruizione degli spazi e favorendo condizioni di pari opportunità nell’accesso alle attività didattiche. La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine del 2026″.