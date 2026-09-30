Savona, Agostino para e rilancia: “Entro sempre in campo per provare a fare la differenza”

Pietra Ligure. Una rimonta costruita nella ripresa, dopo un primo tempo sofferto. Il Savona lascia il “De Vincenzi” con una vittoria per 2-1, ribaltando il gol di Gianmarco Insolito grazie alle reti di Matteo Calcagno e Fabio Rignanese.

Tra i protagonisti c’è anche Giuseppe Agostino. Il portiere classe 2002 ha risposto presente nei momenti più delicati, tenendo in partita gli Striscioni fino alla reazione della ripresa.

“Sapevamo che l’avversario era molto attrezzato ed esperto. Siamo entrati un goccio timidi, poi siamo usciti e siamo riusciti a sfruttare le poche occasioni avute. Molto contento”.

Il Pietra ha avuto diverse opportunità per raddoppiare, ma Agostino ha mantenuto vive le speranze del Savona.

“Sono messo qua apposta. Tante volte si può far bene, tante volte un po’ meno. Entro sempre in campo per provare a fare la differenza e lavoriamo in settimana proprio per questo”.

Il portiere condivide i meriti con il collega Fresia e con tutta la squadra: “Lavoriamo forte entrambi e sono contento della mia prestazione e di quella dei miei compagni, perché oggi non era facile”.

Agostino non considera il primo tempo una questione di personalità o di mentalità. “Non sono così tanto d’accordo. Siamo il Savona, va rispettato lo stemma e va rispettata la storia, ma siamo pur sempre una neopromossa”.

Il portiere rivendica quindi il percorso degli Striscioni: “Secondo me stiamo rispettando le aspettative e stiamo onorando lo stemma”.

Con sette punti dopo tre giornate, il Savona ha iniziato bene il campionato. La strada, però, è ancora lunga: “Non manca nulla, basta lavorare e col tempo verranno fuori ancora prestazioni migliori”.

Dopo un primo tempo complicato, gli Striscioni hanno cambiato volto nella ripresa. Agostino ha protetto il risultato, Calcagno ha firmato il pareggio e Rignanese ha completato la rimonta nel finale.