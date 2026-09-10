Savona, 40enne ubriaco in piazza delle Nazioni: aggredisce gli agenti e viola i domiciliari. Arrestato

Savona. Doppio intervento della Polizia Locale in pieno centro a Savona. Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana sono intervenuti prima per bloccare un quarantenne ubriaco e molesto che si era scagliato contro di loro e aveva violato i domiciliari, e successivamente per identificare due persone intente a bivaccare nel parco di piazza delle Nazioni, entrambe risultate destinatarie di provvedimenti giudiziari.

Nel primo caso, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, infastidiva i passanti in piazza delle Nazioni, alla presenza di molti minori. Raggiunto dagli operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana della Polizia Locale, ha iniziato a dare in escandescenze, scagliandosi contro gli agenti.

Per questo motivo un quarantenne, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto, su indicazione del pubblico ministero di turno, che ha disposto la detenzione domiciliare in attesa del rito per direttissima. Tuttavia l’uomo ha deciso di allontanarsi dal proprio domicilio, dove sarebbe dovuto rimanere ristretto fino all’indomani.

Notato da una pattuglia della polizia locale, è stato nuovamente tratto in arresto e, questa volta, accompagnato nelle camere di sicurezza della Caserma Corradini. Nella giornata di oggi l’uomo è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari, fino al processo.

Nella tarda serata di martedì inoltre, il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana della Polizia Locale, nell’ambito delle operazioni volte alla salvaguardia del decoro urbano delle aree verdi, ha sorpreso a bivaccaredue soggetti all’interno del parco di piazza delle Nazioni. Sottoposti a controllo di polizia, entrambi i soggetti, non residenti a Savona, sono risultati destinatari di richiesta di rintraccio, in quanto oggetto di provvedimenti giudiziari.

Il personale della Polizia Locale ha pertanto accompagnato i due in comando, per la redazione degli atti emessi da diversi Tribunali italiani. I soggetti sono stati inoltre sanzionati per aver bivaccato in un parco e a loro carico è stato emesso un ordine di allontanamento.

Uno dei due, inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo a più riprese inveito contro gli operatori durante le operazioni di polizia.

I controlli del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana si collocano nell’ambito delle varie attività poste in essere dal Comando, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini.