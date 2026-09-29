Savate, Mattia Fornaro conquista il bronzo ai campionati europei

Alassio. “Congratulazioni vivissime all’atleta Mattia Fornaro per il nuovo risultato conquistato e per questo traguardo a livello internazionale negli sport da ring. È un onore vedere il nome di Alassio portato così in alto in un contesto sportivo tanto prestigioso. Un grande risultato anche per il Kombat Team, guidato da Alessandro De Blasi, che conferma l’eccezionale qualità del lavoro svolto nella crescita dei propri atleti. Desidero ricordare che un giovane talento dello sport come Mattia, impegnato nell’Arma dei Carabinieri, insieme al suo allenatore Alessandro De Blasi è già intervenuto in iniziative dedicate agli studenti, come Sulla Strada Giusta. Tutto questo ha un grande valore per la crescita dei nostri giovani all’insegna dei valori più sani dello sport”.

Così l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, alla notizia della vittoria di Mattia Fornaro, che nei giorni scorsi ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Savate Combat 2026, disputati a Plovdiv, in Bulgaria, indossando per la terza volta la divisa della Nazionale italiana, nella categoria -65 kg. Per Mattia si tratta di una nuova importante esperienza in azzurro, dopo le precedenti convocazioni nella Nazionale di Taekwondo e nella Nazionale di Kickboxing.

Insieme ai compagni del Kombat Team Samuele Iorio e Ismail El Mishbahi, che hanno recentemente raggiunto anch’essi nuovi, importanti traguardi a livello internazionale, Mattia Fornaro è stato inoltre insignito lo scorso 10 settembre ad Alassio dell’Adelasia d’Argento, riconoscimento conferito dal Comune di Alassio nel corso serata di “Stelle dello sport” promossa dall’Assessorato allo Sport.

Mattia Fornaro insignito dell’Adelasia d’Argento

Mattia Fornaro intervenuto alla manifestazione Sulla Strada Giusta. Qui con Alessandro De Blasi

Mattia Fornaro ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Savate Combat 2026