Sanità, monitoraggio Lea: “Liguria terza regione in Italia per miglioramento”

​Liguria. La Liguria è la terza Regione italiana per miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza 2024 rispetto all’anno precedente. Secondo il Monitoraggio LEA 2024 della Fondazione GIMBE, il punteggio della Liguria passa da 219 a 250 punti, con un incremento di 31 punti, tra i più significativi registrati a livello nazionale. La Liguria si colloca inoltre tra le Regioni in miglioramento e raggiunge la soglia di adempienza prevista dal nuovo Sistema di Garanzia.

​”Il dato del monitoraggio LEA 2024 è un segnale positivo e conferma il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la sanità ligure – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Un miglioramento di 31 punti in un solo anno è un risultato importante, che ci incoraggia a proseguire nel rafforzamento dei servizi, dell’assistenza territoriale, della prevenzione e della rete ospedaliera. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma questi numeri confermano che la direzione intrapresa è quella giusta​”.

Il monitoraggio GIMBE prende in esame i principali indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, nelle tre aree: prevenzione, che comprende, tra l’altro, le vaccinazioni; assistenza distrettuale, che riguarda i servizi sanitari territoriali, le cure primarie e l’assistenza domiciliare e residenziale; assistenza ospedaliera, che misura qualità, appropriatezza ed efficacia delle cure e dei ricoveri. Il quadro 2024 evidenzia un miglioramento complessivo rispetto all’anno precedente, con la Liguria tra le Regioni che hanno registrato la crescita più significativa.

Il centrodestra: “Garantiti tutti i Lea. Ancora una conferma della crescita della sanità ligure”

I capigruppo di maggioranza hanno commentato i dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe sul rispetto dei Lea da parte dei servizi sanitari regionali: “Cara sinistra, nulla da dichiarare? Anche la Fondazione Gimbe certifica un importante passo avanti di Regione Liguria nel rispetto dei Lea, i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal servizio sanitario ai cittadini. La Liguria è terza in Italia per i miglioramenti registrati (+31 punti complessivi rispetto all’anno precedente) ed entra nel novero delle regioni più virtuose, con punteggi tutti superiori a 73 (su base 100) nel computo delle tre macroaree, formate da 27 indicatori”.

“Dopo il riconoscimento di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha recentemente accertato il grande sprint della Liguria nell’abbattimento delle liste d’attesa, c’era stato chi aveva messo persino in dubbio quei dati ufficiali. Oggi è la Fondazione Gimbe, mai tenera con le amministrazioni regionali liguri, a certificare l’importante passo avanti che è stato fatto”.

“Il sistema sanitario ligure è in forte crescita, nonostante i tentativi dell’opposizione di screditare i risultati ottenuti grazie all’impegno del personale sanitario e al lavoro dell’amministrazione regionale, che ha messo la Sanità al centro della propria azione di governo. Auspichiamo che il centrosinistra smetta di cercare, ad ogni costo, di individuare i punti su cui ancora è necessario crescere, pur di costruire una narrazione distruttiva e fuorviante di un sistema che, al contrario, è in netto miglioramento, come hanno modo di verificare quotidianamente tanto gli osservatori esterni quanto i cittadini, che ottengono più e migliori prestazioni in tempi più rapidi”.