Sanità, interrogazione di Foscolo (Lega): “In Alta Valbormida e Valle Erro serve rafforzare la continuità assistenziale”

Liguria. “Nell’entroterra savonese è necessario rafforzare il servizio di continuità assistenziale, soprattutto in Alta Valbormida e in Valle Erro, dove le caratteristiche del territorio e l’età della popolazione richiedono risposte organizzative specifiche. In tal senso, oggi ho discusso in consiglio regionale un’interrogazione sul tema. È capitato che il medico non fosse disponibile, come registrato lo scorso fine luglio per la constatazione del decesso di due anziani, per cause naturali, presso una struttura residenziale di Bardineto. Una situazione che dimostra quanto sia importante garantire una risposta sanitaria tempestiva anche nelle aree più periferiche”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

Foscolo ha chiesto alla giunta di rinforzare, anche attraverso azioni innovative, il servizio di continuità assistenziale in alta Valbormida e alla Val Erro, anche in considerazione della particolare orografia, che condiziona i tempi di intervento della guardia medica. Foscolo ha ricordato che a fine luglio la momentanea assenza del servizio sul territorio non ha consentito di disporre del medico di continuità assistenziale per le ordinarie procedure di constatazione del decesso di due anziani ospiti in una casa di riposo. Foscolo ha rimarcato che si tratta di una situazione che potrebbe riguardare molte altre valli nella stessa situazione.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che nel Distretto è operativa la Casa della Comunità Hub di Cairo Montenotte, un presidio che il territorio prima non aveva, e che è la struttura su cui si regge la risposta assistenziale della Val Bormida nelle ore in cui gli studi dei medici di famiglia sono chiusi. L’Accordo Integrativo Regionale per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, sottoscritto il 16 dicembre 2025, ha ridefinito integralmente la disciplina delle zone disagiate e disagiatissime, prevedendo per queste aree compensi accessori dedicati, la disponibilità gratuita di locali aziendali o comunali, l’innalzamento del massimale anche per i medici che operano da soli e il ricorso alla telemedicina dove l’assistenza non sia altrimenti organizzabile. Nicolò ha aggiunto che sono stati estesi al savonese il Numero Europeo Armonizzato 116 117, già operativo nel Tigullio, che consente la presa in carico centralizzata della chiamata e l’instradamento verso la risposta appropriata, superando la frammentazione dei recapiti locali; e il teleconsulto a supporto del medico di continuità assistenziale e dell’infermiere di famiglia e comunità.

“L’assessore alla sanità Massimo Niccolò ha condiviso la necessità di tenere conto delle caratteristiche orografiche e demografiche di questi territori: distanze importanti, viabilità complessa e una popolazione anziana impongono soluzioni diverse rispetto al modello urbano. Nel Distretto è operativa la Casa della Comunità di Cairo Montenotte, un presidio importante e che prima non esisteva. Ma una struttura a fondo valle e una postazione raggiungibile in pochi minuti rispondono a esigenze diverse. Per chi vive in Alta Valbormida o in Valle Erro, il tempo di risposta è parte integrante della qualità del servizio sanitario”.

“Regione Liguria sta lavorando su due fronti: il riconoscimento del ‘disagio territoriale’, con incentivi e strumenti per favorire la presenza dei medici, e il potenziamento dell’accesso ai servizi attraverso l’estensione all’area savonese del 116117, il numero europeo per la continuità assistenziale, e il teleconsulto a supporto dei professionisti sul territorio. Ho inoltre chiesto una verifica puntuale sulla copertura delle postazioni di Calizzano e Sassello. L’assessore Niccolò si è quindi impegnato affinché ATS Liguria trasmetta al settore competente una ricognizione della situazione e dell’effettiva applicazione degli istituti contrattuali di garanzia”.

“Contrastare lo spopolamento dell’entroterra significa anche garantire servizi essenziali, a partire dalla sanità. Se vogliamo che le persone continuino a vivere nei nostri piccoli Comuni, dobbiamo assicurare loro la certezza di poter contare su servizi adeguati e vicini”.