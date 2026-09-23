Sanità e territorio: il 24 settembre due incontri a Calizzano e Andora

Calizzano/Andora. Due incontri distinti, organizzati sul territorio per approfondire con i cittadini i servizi sanitari e sociosanitari di Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria. Gli appuntamenti si terranno giovedì 24 settembre, rispettivamente a Calizzano e Andora, e saranno dedicati a due differenti realtà territoriali: il Distretto delle Bormide e il Distretto Albenganese.

A Calizzano, alle ore 17, nel Salone Verdi, si terrà l’incontro “Sanità e territorio a confronto”, dedicato delle Bormide. Tra gli argomenti in programma la Casa della Comunità di Cairo Montenotte, i servizi territoriali e le azioni di prossimità, la continuità assistenziale e il confronto con la cittadinanza.

Ad Andora, alle ore 21, presso Palazzo Tagliaferro, Largo Milano, l’incontro sarà invece dedicato al Distretto Albenganese e avrà come tema “La Casa della Comunità, l’Ospedale di Comunità e i servizi sanitari territoriali del Distretto albenganese”. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti.

I due incontri rappresentano momenti distinti di informazione e confronto sulle caratteristiche e sull’organizzazione dei servizi presenti nei rispettivi territori, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità di assistenza e presa in carico disponibili a livello locale.

Gli appuntamenti

CALIZZANO – ore 17 “Sanità e territorio a confronto”. Salone Verdi. Focus: Distretto delle Bormide. Casa della Comunità di Cairo Montenotte. Servizi territoriali e azioni di prossimità, Continuità assistenziale, Confronto con la cittadinanza

ANDORA – ore 21 “La Casa della Comunità, l’Ospedale di Comunità e i servizi sanitari territoriali del Distretto albenganese”. Palazzo Tagliaferro, Largo Milano. Focus: Distretto albenganese. Incontro gratuito e aperto a tutti.