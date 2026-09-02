“San Giuseppe Stadium… Pensiero Stupendo”: grande serata di musica e solidarietà per la riqualificazione del campetto di San Giuseppe

Carcare. L’ASD Carcarese scommette sul futuro dei suoi giovani e lo fa unendo sport, grande musica d’autore e momenti di convivialità. Prosegue con entusiasmo la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dal club biancorosso per restituire alla comunità un luogo simbolo dell’aggregazione locale: lo storico campetto di San Giuseppe di Cairo.

Dopo il via ufficiale dato lo scorso maggio all’innovativo progetto di crowdfunding “Adotta una zolla”, la società biancorossa chiama ora a raccolta cittadini, famiglie e appassionati per un appuntamento speciale: venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 21:00, i giardini situati di fronte al CRAL di San Giuseppe ospiteranno la serata “San Giuseppe Stadium… Pensiero Stupendo”.

Musica d’autore e il travolgente rock degli Animal House

Il titolo dell’evento è un omaggio all’ospite d’eccezione della serata, ovvero il rinomato cantautore e compositore Oscar Prudente, firma e autore di capolavori immortali come proprio “Pensiero Stupendo” (lanciata nell’olimpo della musica da Patty Pravo) e “Stadium”, sigla di Domenica Sprint per più di trent’anni, oltre a brani scritti per pilastri del calibro di Ivano Fossati, Lucio Battisti e Mogol.

Ad accendere la serata e far ballare la platea sarà la carica dirompente degli Animal House, tra le live band più amate del territorio.

Pizza, birra e panini: stand gastronomici per una festa di comunità

Non solo buona musica e grandi ospiti: la serata si preannuncia come una vera e propria festa per tutta la famiglia. Durante tutto lo svolgimento dell’evento saranno infatti attivi gustosi stand gastronomici pronti a sfornare pizza, panini e birra fresca, offrendo la possibilità di cenare in compagnia e vivere una serata di serena convivialità sotto le stelle.

“Adotta una zolla”: l’aiuto della comunità per il campo in sintetico

Il progetto di riqualificazione del campetto prevede la ristrutturazione degli spogliatoi, delle tribune e dell’illuminazione, spese che saranno completamente a carico dell’ASD Carcarese, che chiede l’aiuto della comunità per finanziare la realizzazione del campo sintetico.

L’intero ricavato delle iniziative della serata andrà infatti a sostenere direttamente l’acquisto e la posa del nuovo manto in erba sintetica. Grazie alla formula di crowdfunding “Adotta una zolla”, chiunque può contribuire concretamente “adottando” simbolicamente una porzione del futuro terreno di gioco che prenderà il nome del donatore oppure potrà lasciare all’ingresso un’offerta libera.

“Il campetto di San Giuseppe è un luogo legato ai ricordi d’infanzia di generazioni di valbormidesi. Vogliamo che torni a essere un punto di ritrovo sicuro, moderno e bellissimo per i nostri piccoli atleti e luogo dove poter realizzare progetti sociali. Venerdì 11 settembre vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme e fare la differenza per il nostro territorio”., commentano dall’ASD Carcarese.