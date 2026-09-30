San Francesco, gli eventi in diocesi per gli 800 anni dal “Transito”

Savona. Nell’ottavo centenario del Santo Transito di Francesco d’Assisi e in occasione dell’Anno Giubilare Francescano i Frati Minori Cappuccini invitano a visitare la mostra “Opere di artisti per san Francesco”, aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle ore 10 al 12:30 e dalle 16 alle 19:30 fino al 18 ottobre presso il convento in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, ad ingresso libero.

In esposizione le opere di Eso Peluzzi, Gian Genta, Barbara Arto e Stefania Fatta, Stella d’Argento, Ceramiche San Giorgio, Vanessa Cavallaro, Michelle Bernat, Roberto Borreani, Delia Zucchi, Studio Ernan, Marina Sabatini, Piergiacomo Lusso, Oscar Pennacino, Riccardo Accarini, Barbara Fresia, Laura Bonfanti, Valentina Buttiglieri, Paolo Rogantin e Ivano Calcagno. Per informazioni si può telefonare al numero 019827229 o scrivere un’e-mail all’indirizzo info@benabe.org.

Sempre a Savona e in occasione dell’ottocentenario dalla morte del “poverello” venerdì 2 ottobre alle ore 16 la Chiesa Santa Lucia, nell’omonima via e sede della Confraternita dei Santi Agostino e Monica, ospiterà la lectio brevis “San Francesco d’Assisi: tra novitas e traditio”. Interverranno il priore della confraternita e storico del cristianesimo Felicino Vaniglia e la docente di Storia dell’Arte Cristina Pellati. L’ingresso è libero.

Cogoleto. Nell’ambito del “Tempo del Creato” e per gli ottocento anni dal “transito” di san Francesco d’Assisi venerdì 2 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica Edoardo Firpo, in piazzale Caduti di Nassiriya, si terrà la presentazione del libro “Francesco, l’uomo nuovo” di padre Ernesto Balducci, con la prefazione di Luigino Bruni. Interverranno Grazia Bellini, presidente della Fondazione Balducci, e il frate minore Stefano De Cao dei Francescani di Varazze. L’incontro è organizzato dal Punto Pace “Hélder Câmara” di Pax Christi e ad ingresso libero. Per informazioni si può contattare il referente Franco Fossati al numero di cellulare 3383674731.

Quiliano. Domenica 4 ottobre presso la Parrocchia Santissimo Salvatore la Comunità Laudato Sì di Valleggia Tagliate organizza una giornata in occasione degli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi. Alle ore 10 in chiesa sarà officiata la santa messa, alle 11 nella sala della canonica si parlerà de “La ‘Laudato sì'”, con l’introduzione all’enciclica di papa Francesco e la lettura di alcuni brani. Dalle 12:30 sarà possibile partecipare al pranzo condiviso, in cui ognuno porta qualcosa da mangiare e bere.

Varazze. Prosegue il ciclo di eventi “Insieme per ricordare i 650 anni – 3 ottobre 1376… di ritorno da Avignone Caterina da Siena giunge a Varazze”. Sabato 3 ottobre al Santuario Santissima Trinità (Chiesa Santa Caterina) alle ore 16 padre Alfredo Scarciglia, assistente ecclesiastico dell’Associazione Internazionale dei Caterinati e parroco di San Domenico in Siena, terrà una conferenza su “Santa Caterina in relazione al papato”.

Alle 18 la celebrazione della messa a cura dei Padri Domenicani di Siena e Varazze. Alle 20:30 con ritrovo in piazza santa Caterina è in programma l’incontro “Memoria del Beato Transito di San Francesco”, nella ricorrenza degli 800 anni dalla morte e a cura di don Claudio Doglio, parroco della Collegiata di Sant’Ambrogio Vescovo.

A seguire la fiaccolata di gratitudine, che percorrerà la passeggiata a mare per raggiungere la statua di santa Caterina al porto. Domenica 4 ottobre alle ore 16 in piazza sant’Ambrogio ci sarà la rievocazione del passaggio di Caterina da Siena a cura dell’Associazione Sacre Rappresentazioni Santa Caterina da Siena.