Salone Nautico, Bucci: “In Liguria grandi eccellenze, nessuna paura di puntare in alto”

Liguria. “Le nuove date riportano il Salone Nautico alla sua tradizione e i primi numeri ci dicono che la scelta è giusta: più barche, più espositori e ci aspettiamo più visitatori. Ma quello che conta davvero è il business. La nautica deve continuare a crescere, perché significa lavoro, investimenti e sviluppo per tutta la Liguria. Noi in questo settore abbiamo sempre creduto e i risultati si vedono. Abbiamo eccellenze a Imperia, Savona, Genova e alla Spezia, con il Miglio Blu che è uno dei distretti più importanti al mondo per i grandi yacht. La Liguria deve continuare a essere protagonista e non deve avere paura di puntare in alt”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova che aprirà i battenti il 1 ottobre.

“Il Salone serve anche a questo: portare qui aziende, compratori, visitatori e creare economia sul territorio – prosegue il presidente della Regione -. Chi viene al Salone dorme nei nostri alberghi, va nei ristoranti, si muove in Liguria. Non è solo una manifestazione: è un motore economico. L’Italia è leader mondiale nella nautica e nelle grandi imbarcazioni siamo ai vertici assoluti. Dobbiamo però lavorare anche sulla nautica sotto i 24 metri, quella utilizzata dalla maggior parte delle persone”.

“Più persone vanno per mare, più cresce il settore. Questa è la strada: aiutare chi investe, creare le condizioni per far crescere le imprese e continuare a portare risultati. I numeri – conclude – dicono che sta funzionando e dobbiamo andare avanti”.