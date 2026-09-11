Salea Beer Fest, Bic Beer Fest a Pietra e Festa di Settembre a Calice: ecco gli eventi da non perdere nel weekend

Savonese. Musica, cultura, arte, buon cibo, ma, sopratutto birra. In questo weekend saranno moltissimi infatti gli appuntamenti dedicati agli amanti del luppolo tra il Salea Beer Fest, il Bic Beer Fest a Pietra e l’Oktober Musik Fest alle Office di Savona. Da non perdere anche la Festa di Settembre a Calice e un doppio appuntamento musicale a Tovo San Giacomo. Ad Albenga si va teatro con l’Ambra Rosa, mentre a Verzi di Loano si festeggia Santa Libera e a Savona ci sarà il ritorno del Festival Internazionale di Musica di Savona con Marco Ottaviani. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

A SALEA ARRIVA IL BEER FEST

Tre giorni dedicati alla birra artigianale, alla musica e al divertimento. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre 2026 l’area espositiva di Sagralea, a Salea d’Albenga, ospiterà il Salea Beer Fest, appuntamento organizzato dalla Cooperativa Macchia Verde che accompagnerà il pubblico verso le atmosfere dell’Oktoberfest.

Ogni sera l’area aprirà a partire dalle ore 19, con una proposta che unirà fiumi di birra, street food, musica dal vivo e dj set. Protagonisti saranno anche diversi birrifici artigianali, presenti con le proprie produzioni per offrire al pubblico la possibilità di scoprire e degustare differenti specialità.

Particolare attenzione sarà riservata all’intrattenimento musicale, con un programma diverso per ciascuna delle tre serate.

Si comincerà giovedì 10 settembre con Dr. De B2B Musso, che inaugureranno il lungo weekend di festa.

Venerdì 11 settembre spazio invece a The Rabbit Hole – Techno Edition, con una serata dedicata alle sonorità elettroniche. Alla console si alterneranno Giorgino, Lenny, Samuel Love e Sylenth, per uno degli appuntamenti più orientati al clubbing dell’intera manifestazione.

Gran finale sabato 12 settembre con il Polinesia DJ Set, che proporrà una selezione musicale tra pop, indie e commerciale, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e chiudere il Beer Fest all’insegna del divertimento.

Ad accompagnare le tre serate non mancherà naturalmente la birra. Nell’area saranno presenti diversi produttori artigianali con le loro specialità, insieme agli stand dedicati allo street food, creando una vera e propria festa di fine estate da vivere in compagnia.

Il Salea Beer Fest si terrà dunque giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre nell’area espositiva di Sagralea a Salea d’Albenga, con apertura tutte le sere alle ore 19.

Per informazioni è possibile contattare la Cooperativa Macchia Verde al 329 1549651.

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

A PIETRA IL BIC BEER FEST

Barone Rosso, Iguana e Cornei — tre dei locali più amati e storici della zona — mettono insieme le forze per regalarci un evento mai visto prima a Pietra Ligure. Dall’11 al 13 settembre, il campo del Soccorso si trasforma per ospitare infatti la 1ª edizione del “BIC Beer Fest”: tre serate in puro stile Oktoberfest tra cibo tipico, fiumi di birra e una programmazione musicale pazzesca!

IL PROGRAMMA LIVE:

Venerdì 11: scatenati con l’Umberto Santoro Karaoke

Sabato 12: l’energia travolgente della Gnuco Alpen Sgnapa Band

Domenica 13: gran finale rock con La Combriccola del Blasco

Campo del Soccorso – Pietra Ligure

11, 12 e 13 settembre | dalle 18:30 all’01:00

Qui i dettagli sulla sagra

A CALICE LA FESTA DI SETTEMBRE

Tre serate all’insegna della buona cucina, della musica dal vivo e del divertimento per salutare insieme l’estate. Dall’11 al 13 settembre torna a Calice Ligure la Festa di Settembre, giunta quest’anno alla sua 16ª edizione.

Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere a partire dalle ore 19, proponendo un ricco menù nel quale spicca la specialità della festa: il coniglio disossato, impanato e fritto.

Non mancheranno numerose altre proposte della cucina locale, tra cui tagliatelle e ravioli freschi al ragù bianco di coniglio, trippa, salsiccia e spada alla piastra, tartare di Fassona piemontese, panissa fritta in versione vegan e i famosi sgabei avisini, oltre a numerosi altri piatti.

Tre serate di musica tra live band e dj set

Particolarmente ricco il programma musicale, con un appuntamento differente per ciascuna delle tre giornate.

Venerdì 11 settembre ad aprire il weekend sarà la Deja Vu Band, seguita dal dj set di DJ Poggio.

Sabato 12 settembre toccherà invece alla Sismica Live Band, mentre a proseguire la festa fino a tarda sera sarà DJ Cashmere.

Gran finale domenica 13 settembre con la About That Night Band, seguita ancora una volta dal dj set di DJ Cashmere.

La Festa di Settembre sarà però molto più di musica e gastronomia. Tutte le sere è prevista animazione per i bambini, mentre durante la manifestazione saranno presenti anche i mercatini artigianali a cura di “Sfuso Diffuso”.

Nelle tre giornate, dalle 16 alle 21, sarà inoltre possibile provare gratuitamente l’arrampicata con Vertix Climbing Gym, con una sorpresa dedicata ai più piccoli.

Per agevolare la partecipazione sarà attivo anche un servizio gratuito di bus navetta da Finalborgo, con partenza da Porta Testa, dalle 19 alle 24.

La 16ª Festa di Settembre di Calice Ligure si prepara così a rinnovare uno degli appuntamenti di fine estate più attesi, unendo sapori del territorio, musica dal vivo, ballo e iniziative per tutta la famiglia nelle serate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre.

Qui il programma completo della manifestazione

A TOVO UN DOPPIO APPUNTAMENTO MUSICALE

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 un doppio appuntamento musicale d’eccellenza tra il Museo dell’Orologio da Torre “G.B. Bergallo” e la Chiesa di San Sebastiano a Tovo San Giacomo. Un fine settimana all’insegna della grande musica acustica dal vivo, della cultura e della valorizzazione del territorio. Il comune di Tovo San Giacomo si prepara ad accogliere due prestigiosi appuntamenti concertistici ad ingresso libero, offrendo al pubblico un affascinante itinerario musicale che spazia dalle sonorità avvolgenti del tango argentino fino al virtuosismo della musica barocca europea.

SABATO 12 SETTEMBRE — Il Tango Argentino e i racconti di viaggio di Carlo Maver con

Inserito all’interno del percorso itinerante “Dove le arti si incontrano” (promosso dall’Associazione Culturale Corelli Musica e dalla Rete dei Musei della Provincia di Savona), lo storico Museo dell’Orologio farà da cornice al concerto solista di Carlo Maver, flautista, bandoneonista e compositore noto per essere stato uno dei pochissimi allievi scelti dal celebre maestro argentino Dino Saluzzi.

Attraverso il suono struggente ed unico del bandoneon, Maver condurrà gli spettatori in un suggestivo itinerario sonoro in cui la tradizione del tango si fonde con il jazz e le composizioni originali nate dalle sue esperienze di viaggio in solitaria in giro per il mondo. L’evento sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le atmosfere del suo apprezzato lavoro discografico “Solenne” (che vanta la partecipazione speciale di Paolo Fresu). La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Tovo San Giacomo e il sostegno di Regione Liguria e Fondazione De Mari CR Savona.

DOMENICA 13 SETTEMBRE — “Lux Antiqua”: I grandi capolavori del Barocco con “Lux Antiqua – La Luce Ritrovata: Musiche di Händel, Vivaldi e Bach” nella Chiesa di San Sebastiano

Domenica sera la chiesa di San Sebastiano a Bardino Nuovo ospiterà un concerto dedicato al repertorio barocco del Settecento europeo, promosso dall’Accademia del Chiostro ETS nell’ambito dei Percorsi musicali tra territorio e comunità e patrocinato dall’Assessorato al Tempo Libero della Regione Liguria.

Sul palco della Chiesa di San Sebastiano si esibirà un ensemble di riconosciuto valore artistico, composto da:

Maria Catharina Smits – Soprano

Gaetano Conte – Flauto barocco

Annalisa Del Grosso & Francesca Del Grosso – Violini

Donatella Ferraris – Violoncello

Mario Del Grosso – Cembalo

Il programma musicale offrirà un’immersione tra la brillantezza di Georg Friedrich Händel, l’energia ritmica di Antonio Vivaldi e la solenne profondità di Johann Sebastian Bach. L’evento ha inoltre una forte valenza benefica e comunitaria: l’ingresso è libero, ma chi vorrà potrà fare un’offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati interamente al sostegno dei lavori di rifacimento del tetto della Chiesa di San Sebastiano.

Qui i dettagli sulla manifestazione

OKTOBER MUSIK FEST ALLE OFFICINE DI SAVONA

Il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona si prepara a celebrare l’atmosfera dell’Oktoberfest con una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, del folklore e della convivialità.

Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 19.00, Piazza Marco Biagi ospiterà “Oktober Musik Fest alle Officine”, un evento organizzato dal Centro per animare le ultime serate estive e ricreare, attraverso musica, intrattenimento e iniziative a tema, lo spirito delle tradizionali feste popolari dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Cuore della serata sarà il concerto dal vivo dei Poguestra, formazione che porterà sul palco uno spettacolo coinvolgente, ispirato alle sonorità della musica irlandese e folk-rock e all’eredità musicale dei The Pogues e del loro indimenticato leader Shane MacGowan.

Un’esibizione fatta di energia, poesia e spirito folk, pensata per trasformare Piazza Marco Biagi in uno spazio di festa, musica e condivisione.

«Abbiamo pensato di organizzare questa serata dedicata all’Oktoberfest proprio per animare le ultime serate estive del Centro Polifunzionale Le Officine e offrire al pubblico un nuovo momento di incontro, musica e convivialità.

Musica dal vivo, proposte gastronomiche della ristorazione interna del centro accompagneranno il pubblico in una serata che vuole portare simbolicamente una piccola Monaco di Baviera nel cuore di Savona. Vi aspettiamo numerosi.»

commenta Isabella Parini, Direttrice del Centro Polifunzionale Le Officine – gestito da IPI Condominium S.r.l.

L’appuntamento è sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 19.00, al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona, in Piazza Marco Biagi.

Qui i dettagli sulla serata

A VERZI DI LOANO SI FESTEGGIA SANTA LIBERA

Dal 13 al 15 settembre nella frazione di Verzi a Loano si tiene la tradizionale festa di Santa Libera. In concomitanza con questa importante ricorrenza, nel prato antistante il santuario si svolgerà la tradizionale sagra campestre organizzata dall’associazione Verzi Group con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La festa campestre offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di trascorrere una giornata all’aria aperta e gustare piatti tipici liguri e alcune specialità della cucina “verzina”. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19.30. Il 15 settembre stand gastronomici aperti anche alle 12.

Il 15 settembre nel santuario si svolgeranno le messe e nel pomeriggio alle 17.30 si svolgeranno il canto del vespro solenne e la processione in mezzo agli ulivi con la partecipazione dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano e delle confraternite.

L’intitolazione della chiesetta di Borgata Quarzi a Santa Liberata risale al settecento. Il culto della santa era giunto nella località campestre via mare. Durante le due guerre che insanguinarono il XX secolo i giovani loanesi invocarono la protezione della santa e al temine del secondo conflitto la portarono in processione.

Qui tutte le informazioni sulla festa

LA RASSEGNA AMBRA ROSA AD ALBENGA

Sabato 12 settembre, alle ore 17.30, si terrà la presentazione della quarta edizione di “Ambra Rosa”, la rassegna autunnale al del Teatro Ambra di Albenga.

Un appuntamento che segna l’avvio di un nuovo percorso teatrale dedicato alle donne e alla loro capacità di raccontarsi attraverso linguaggi, storie e sensibilità differenti. “Ambra Rosa” torna infatti per il quarto anno a proporre un cartellone interamente al femminile, confermando il Teatro Ambra come luogo di incontro, cultura e spettacolo.

A presentare l’appuntamento sarà il direttore artistico Mario Mesiano, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della nuova edizione della rassegna. Nel corso della presentazione saranno proiettati anche video-messaggi delle artiste protagoniste degli spettacoli, che avranno così l’occasione di presentarsi e raccontare al pubblico albenganese gli appuntamenti che animeranno il Teatro Ambra nel corso dell’autunno.

Saranno inoltre presenti in sala Chicca Rinaldi e Ilaria Ghinka Bonanni, che interverranno direttamente durante l’incontro.

“Ambra Rosa” rappresenta un progetto ormai consolidato nel panorama culturale albenganese e propone, attraverso il teatro, uno spazio dedicato alle diverse espressioni della creatività femminile, portando sul palco artiste e storie capaci di affrontare temi differenti con sensibilità, ironia, profondità e originalità.

L’appuntamento di sabato sarà quindi anche un’occasione per conoscere più da vicino le protagoniste e il programma della quarta edizione, in attesa degli spettacoli che accompagneranno il pubblico nei mesi autunnali.

Ingresso libero

Qui tutte le informazioni sulla serata

MARCO OTTAVIANI AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA

Il Festival Internazionale di Musica di Savona accoglie, sabato 12 settembre alle ore 21.00 nella Chiesa di S. Andrea, Marco Ottaviani, una delle più promettenti giovani voci del pianismo italiano.

Classe 2001, Ottaviani si è imposto all’attenzione internazionale grazie a una serie di risultati importanti: nello stesso anno ha vinto il Palma d’Oro di Finale Ligure e il Concorso Pianistico di Roma, due tra le competizioni più significative del panorama italiano; affermandosi poi in competizioni di rilievo internazionale come il Murai Grand Prix in Croazia, il Premio Donzdorf in Germania e il Concorso Pianistico Internazionale di Villafranca.

La sua giovane età non deve trarre in inganno: Ottaviani è già considerato una voce autorevole e in rapida ascesa, capace di unire maturità interpretativa, brillantezza tecnica e una naturale vocazione per il grande repertorio romantico.

Il concerto propone un percorso di forte intensità espressiva, che attraversa alcuni dei capolavori più virtuosistici del repertorio pianistico: Chopin, Liszt e Bartók.

Un programma che richiede personalità, visione e padronanza tecnica, qualità che il giovane pianista ha già dimostrato di possedere con sorprendente naturalezza.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti

Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu

o via WhatsApp al numero + 39 388 7963340

Qui tutte le informazioni sul concerto

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.