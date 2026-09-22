Sale sul treno senza biglietto e prende a pugni un poliziotto: arrestato

Savona. Nel corso del quotidiano servizio di prevenzione e di vigilanza, la Polizia di Stato ha arrestato a Savona un cittadino straniero, con precedenti e recentemente indagato e arrestato per reati commessi nel territorio genovese.

Dagli accertamenti condotti dalla Polfer di Savona è emerso che l’uomo, salito a bordo di un treno regionale in partenza dallo scalo ferroviario di Savona sprovvisto di regolare titolo di viaggio, rifiutava fermamente di scendere dal convoglio nonostante le insistenze del Capo Treno.

Notata la difficoltà del personale di Ferrovie, un poliziotto della Polfer libero dal servizio è intervenuto in ausilio nel tentativo di allontanare l’uomo, il quale reagiva colpendolo ripetutamente al volto con diversi pugni.

L’azione veniva interrotta dal repentino intervento della pattuglia della Polfer di Savona, allertata dal Capo Treno, che bloccava il soggetto che, al termine delle procedure di identificazione, veniva arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’agente di polizia, al termine delle cure, riportava un trauma cranico con dieci giorni di prognosi.

Sottoposto a Rito Direttissimo presso il Tribunale di Savona, contestualmente alla convalida dell’arresto eseguito, allo stesso veniva applicata la Misura Cautelare del Divieto di Dimora nella Provincia di Savona.