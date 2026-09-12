Ruba nel bar e lancia una bottiglia di vetro contro i titolari intervenuti per fermarlo: arrestato un 20enne

Savona. La Polizia di Stato, a Savona, la notte scorsa ha arrestato un ventenne di origini tunisine, con l’accusa di rapina impropria.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 numero unico per le emergenze da parte del titolare di un bar situato nella zona del Prolungamento, che, grazie all’attivazione dell’impianto di allarme dotato di telecamere, aveva notato due individui che si erano introdotti all’interno del locale.

Il titolare ed un suo parente, intervenuti sul posto sono riusciti ad intercettare i due uomini, dei quali uno si è dato a precipitosa fuga, mentre l’altro, nel tentativo di scappare ha lanciato contro di loro una bottiglia di vetro e ha spintonato uno degli intervenuti.

I poliziotti delle volanti hanno immediatamente raggiunto il presunto rapinatore, individuato la bottiglia scagliata dal giovane e recuperato la refurtiva abbandonata poco distante e costituita dal fondo cassa del locale e da alcune bottiglie di alcolici.

Al termine degli accertamenti il ventenne è stato arrestato, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotto nel carcere di Genova – Marassi.

L’episodio verrà segnalato alla Commissione territoriale competente ai fini della valutazione dei requisiti per il riconoscimento del particolare status, essendo l’arrestato richiedente asilo.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare il complice datosi alla fuga.